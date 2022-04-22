3月失業率不降反升 痛苦指數飆升至6.93%

主計總處今（22）日發布3月失業率為3.66%，較2月上升0.01個百分點，連續兩個月呈現上升趨勢，由於3月消費者物價指數（CPI）年增率飆升至3.27%，整體痛苦指數也來到6.93%。

戰爭、疫情等多項因素持續推升通膨，主計長朱澤民4月中旬曾於答詢立委時預估，我國今年全年失業率將達3.6%，今年CPI年增率約2.48%。亦即今年的痛苦指數，預估會超過6%。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，3月失業率不降反升主要是因對原有工作不滿意而失業者增加6,000人所致，這部分以往都只有正負2,000人的差距。但，整體來說，3月失業率是轉換工作的表現，預估隨著轉職者陸續找到工作後，失業率可望陸續下降，目前國內失業率情勢仍屬穩定。

不過，4月本土疫情再度爆發，單日確診人數已激增至3,766人，是否可能使得4月失業率明顯上升？對此，陳惠欣說，4月雖然有疫情，但和去年5、6月不一樣的是，相關管制措施並沒有改變，民眾生活一切如常，但主計總處會持續密切關注疫情的影響，而過去4月失業率通常會下降。

主計總處調查，3月就業人數1144 萬人，較2月減少1.8萬人或0.16%，主因15歲以上民間人口減少；其中服務業部門減少8,000人，工業部門及農業部門分別減少6,000人及4,000人；若與去年同月相較，3月就業人數減少8.1萬人或0.7%。

3月失業人數則是43.5萬人，較2月增加1,000人或0.19%，其中對原有工作不滿意而失業增加6,000人，因工作場所業務緊縮或歇業而失業則減少7,000人，已經連續九個月下降。