快訊

高雄港清淤工落海 遭螺旋槳掃到血肉模糊慘死

疫情燒不停 黃珊珊司機確診、交通局長司機快篩陽

3月失業率不降反升 痛苦指數飆升至6.93%

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
主計總處今（22）日發布3月失業率為3.66%，較2月上升0.01個百分點，連續兩個月呈現上升趨勢，圖為示意圖。報系資料照片
主計總處今（22）日發布3月失業率為3.66%，較2月上升0.01個百分點，連續兩個月呈現上升趨勢，圖為示意圖。報系資料照片

主計總處今（22）日發布3月失業率為3.66%，較2月上升0.01個百分點，連續兩個月呈現上升趨勢，由於3月消費者物價指數（CPI）年增率飆升至3.27%，整體痛苦指數也來到6.93%。

戰爭、疫情等多項因素持續推升通膨，主計長朱澤民4月中旬曾於答詢立委時預估，我國今年全年失業率將達3.6%，今年CPI年增率約2.48%。亦即今年的痛苦指數，預估會超過6%。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，3月失業率不降反升主要是因對原有工作不滿意而失業者增加6,000人所致，這部分以往都只有正負2,000人的差距。但，整體來說，3月失業率是轉換工作的表現，預估隨著轉職者陸續找到工作後，失業率可望陸續下降，目前國內失業率情勢仍屬穩定。

不過，4月本土疫情再度爆發，單日確診人數已激增至3,766人，是否可能使得4月失業率明顯上升？對此，陳惠欣說，4月雖然有疫情，但和去年5、6月不一樣的是，相關管制措施並沒有改變，民眾生活一切如常，但主計總處會持續密切關注疫情的影響，而過去4月失業率通常會下降。

主計總處調查，3月就業人數1144 萬人，較2月減少1.8萬人或0.16%，主因15歲以上民間人口減少；其中服務業部門減少8,000人，工業部門及農業部門分別減少6,000人及4,000人；若與去年同月相較，3月就業人數減少8.1萬人或0.7%。

3月失業人數則是43.5萬人，較2月增加1,000人或0.19%，其中對原有工作不滿意而失業增加6,000人，因工作場所業務緊縮或歇業而失業則減少7,000人，已經連續九個月下降。

失業率 疫情

延伸閱讀

失業率升至5% 近19萬港人沒工作 學者：短期難降

房貸土建融 3月大增千億

台股成交值縮水 券商前3月獲利年減58%

陸3月失業率略升 整體就業穩定

相關新聞

紓困條例展延1年案 立院朝野無異議逕付二讀協商

本土疫情大爆發，行政院函請立法院同意「嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例」及特別預算施行期間展延1年至明年6月30日，...

疫情升溫 工商協進會提延長繳稅期限到六月底等六建議

國內疫情升溫，社會經濟受影響規模持續擴大，工商協進會理事長林伯豐表示，向行政院建議今年綜所稅及營所稅結算申報及繳納期間展...

好消息！油價再降 估下周汽、柴油降0.3元

歐盟擬擴大對俄國經濟制裁，但政府持續啟動油價平穩措施，估下周國內汽、柴油價格每公升可望調降0.3元。

美商聯合生物醫學公司發聲明 王長怡個人並非公司股東

聯亞生技集團創辦人王長怡與女兒胡世一紛爭再度掀波，針對王長怡日前公開聲明指出，她是美國UBI（美國聯合生物醫學公司）50...

未因疫情升溫而延期 注意五倍券效期剩一周別忘記用完

五倍券未因疫情延長使用時間，使用期限仍然只到4月30日止，經濟部提醒尚未領用的民眾，把握剩下不到10天的時間，趕緊領取及...

年後轉職潮影響...3月失業率3.66% 微升0.01個百分點

主計總處今天發布3月失業率為3.66%，較上月微幅上升0.01個百分點，經季節調整後失業率為3.70%，較上月上升0.0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。