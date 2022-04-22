碳權價格創高 ESG碳商機基金有利可圖

隨著全球暖化現象加劇，各界對零碳排的呼聲越來越高，促使「碳權」討論甚囂塵上。看好碳交易趨勢，中國信託ESG碳商機多重資產基金現正熱烈募集中，提供投資人透過股債多元資產組合，降低波動、分散風險，搶得「減碳」投資先機。

根據彭博統計，2019年起至今年3月，碳權價格上漲192%，然同一期間的MSCI世界指數漲幅僅60%。中國信託ESG碳商機多重資產基金經理人張正鼎指出，根據《Carbon Pricing 2021》報告統計，全球碳市場在2020年已達到530億美元，同年雖全球遭疫情衝擊，但整體碳市場不受影響，持續向上成長80億美元，然其中，瑞典、瑞士及列支敦世登是全球碳價最高的國家，瑞典每噸碳價高達137美元，瑞士則為101美元，列支敦士登也為101美元。

張正鼎說，「碳排降低越多，越能掌握未來商機，這場綠色風暴勢必帶來前所未有的契機。」去年聯合國氣候變遷大會上決議，建立全球統一的碳市場，對未來的「零碳排」市場，邁進一個全新里程碑。

張正鼎認為，「碳」早已成為企業財報會議上的熱門關鍵字，其中碳權交易重要性不言可喻，不論是綠建築、降低廢塑膠、廢紙再利用、自帶環保容器等從生活做起的「碳降低」，或是透過出售碳交易系統給予排放額度的「碳交易」都是無可限量的碳商機。

中國信託ESG碳商機多重資產基金透過ESG篩選機制、碳商機投資市場兩大條件，排除ESG風險過高企業，例如水泥、原物料等，指定碳排放、廢棄物、資源利用等ESG主題，評估各類風險。

ESG碳商機可進攻「CARE」四大關鍵碳商機，分別是「碳捕捉」（Carbon Capture）、「碳避免」（Avoidance）、「碳降低」（Reduction）、「碳交易」（Exchange）。以「碳捕捉」為例，全球每年溫室氣體排放量超過500逾噸，透過收集溫室氣體，減少碳排進入大氣層，並增進碳再利用，促成廢氣循環再生，成為新世代不可或缺的技術，光石油巨擎艾克森美孚（Exxon Mobil）一家的碳捕捉計畫就高達千億美元。

「碳避免」為透過能源轉型等方式，改變過往高碳排的傳統發展模式，比如共享經濟、生質材料、潔淨能源都算。「碳降低」是指生產成本減碳、降低商品碳排放量，進而受惠於碳稅及供應鏈碳中和趨勢。「碳交易」則是指碳權交易，自2020年疫情爆發以來，全球平均碳價已翻倍，突顯碳排成本節節高升。

中國信託投信表示，提高碳稅、實施碳權交易絕對是低碳轉型的必要手段，透過投資ESG碳商機多重資產基金能面面俱到、一網打盡，讓投資人安心參與好企業，帶來共好的投資循環。