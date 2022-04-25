中信銀全新「中國信託行動e-Cash」APP 助中小企業及獨資老闆遠距金融服務

疫情嚴峻，不僅大企業受到影響，中小企業更受到疫情帶來之連鎖性影響，衝擊中小企業的金流操作與營運型態；有鑑於此，中信銀推出「中國信託行動e-Cash」，瞄準獨資企業，打造個人與企業雙向查詢及互轉專屬的一站式服務，並提供中小企業客戶所需的授權放行、帳務管理、收支明細查詢等服務項目，有效解決企業主使用遠距金融服務的痛點，專注事業經營及管理。

中信銀推出「中國信託行動e-Cash」，瞄準獨資企業，打造個人與企業雙向查詢及互轉專屬的一站式服務。 圖／中信銀 提供

不同於大型企業的專業分工，台灣以中小企業為主，至少70萬家左右的企業多為獨資公司企業；這類企業主大多兼職管理店務、會計、人事督導等多項職務；不過目前國內普遍企業客戶在公司交易及授權放行，都需要有一個「經辦上傳交易」、另外一個「主管授權放行」，至少兩個角色職務來控制金流與確保交易安全，而許多小型餐飲店、五金批發、個人工作室等獨資企業缺乏分工機制，或常老闆自己身兼多個角色，因此當公司要完成多筆交易常讓獨資老闆們覺得很麻煩不方便。

中信銀聽到獨資老闆的心聲，「中國信託行動e-Cash」瞄準獨資企業，透過APP提供交易授權放行，還設計獨資企業主個人與企業雙向查詢及互轉專屬服務，提供個人與企業雙向查詢及互轉專屬服務，要打造好用、愛用的app成為老闆們做生意的好幫手，其中專屬於獨資的貼心功能，更是業界的創舉。

中信銀指出，訪談客戶使用傳統銀行app，普遍提供方便老闆授權放行的功能，因此在公司帳務管理的部分，老闆們通常要自行紀錄金流收入及支出，甚至用手寫記帳或透過Excel紀錄；「中國信託行動e-Cash」有提供「明細」功能，不只能看到帳務餘額，公司收入、支出都能一目瞭然，更方便對帳。再者，針對「授權放行」功能，現在老闆只要掃臉或指紋辨識就能登入app首頁，馬上能看到「公司待放行」清單，快速又便利。

中信銀更串聯線上預約分行服務，要讓更多中小企業及獨資老闆們在疫情期間不用出門、用手機搭配「中國信託行動e-Cash」APP服務就可以完成公司交易及帳務管理。 圖／中信銀 提供

關於公司最常使用的授權放行功能，中國信託行動e-Cash提供客製化合約編號服務，不同合約編號可授權不同負責人員使用，方便管理公司帳務，更方便管理公司業務角色交接；另外，中信銀更串聯線上預約分行服務，要讓更多中小企業及獨資老闆們在疫情期間不用出門、用手機搭配「中國信託行動e-Cash」APP服務就可以完成公司交易及帳務管理。

查看詳情 中國信託行動e-Cash，一指瞬間 事業無限