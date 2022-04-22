2050淨零排放 蔡總統：科技研發及氣候法制上推四轉型

今（22）日是「世界地球日」，蔡總統上午出席「RA100地球解方-2022永續設計行動高峰會」時表示，政府將會在「科技研發」和「氣候法制」兩大基礎上，推動能源、產業、生活、社會等四大轉型，加速淨零排放發展進程，與民間共同努力，朝「2050淨零排放」目標大步前進。

蔡總統致詞時表示，今天是「世界地球日」，去年的今天，她也前來參加行動高峰會，並且宣布，要以務實前瞻的方式，來規劃「2050淨零排放」的路徑。

她說，經過一年的統籌、跨部會的努力，國發會在上個月（3）月底，正式公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」。政府將會在「科技研發」和「氣候法制」兩大基礎上，推動能源、產業、生活、以及社會領域的四大轉型，來加速淨零排放的發展進程。

蔡總統指出，科技的進步，將是全球淨零轉型的關鍵動力，無論是IEA（國際能源總署）或其他國家的淨零路徑，長期的減碳都要仰賴新的技術，帶來更多的突破。臺灣的科技優勢具有全球競爭力，我們應該投入永續能源的新技術研發，多管齊下，全面布局淨零科技。

蔡總統提到，在法制面上，環保署推動了《溫室氣體減量及管理法》的修法工作，除了修正法案名稱為《氣候變遷因應法》，把「2050年淨零排放」的目標入法，也將啟動「碳定價」及完備「碳盤查」的機制。

蔡總統說，昨天行政院院會已經通過這項修正草案，送到立法院審議。未來，政府將推動「能源三法」的修訂，並且運用綠色金融的力量，讓金融業來加速轉型的進程。

她強調，在四大轉型中，能源轉型是重中之重。政府從2016年開始，就積極發展綠能產業，持續提升再生能源的發電量，努力把台灣打造成為「亞洲綠能發展中心」。這些努力，都為進一步的能源轉型打下重要的基礎。

蔡總統表示，接下來，我們會投入氫能、地熱等前瞻綠能的新興技術研發，並且搭配綠能的成長，也會持續強化智慧電網及儲能設備的發展。我們要用科技力來驅動、加速能源轉型的步伐，進而達到2050年發電結構中，再生能源占六成以上、氫氣約占一成左右，再加上搭配碳捕捉的火力發電約兩成，穩健地完成能源轉型。

總統提到，在產業轉型部分，政府正持續彙整各部門的建議，並提出系統性的減碳策略。台灣產業以出口為導向，我們要打入全球綠色供應鏈，無論是製造業的製程改善，或交通部門的運具電氣化等，都要做出結構性的調整，這需要公私合力，一起來完成。

蔡總統也請業界領袖跟著政府「先大後小」、「以大帶小」的模式，讓指標性的大企業帶頭，共同減緩轉型過程中可能帶來的衝擊，一起提升台灣產業的國際競爭力。

蔡總統說，2050淨零排放轉型攸關全民生活的各面向。在生活轉型上，相關部會已經啟動全民對話，凝聚各界共識，我們不僅要全國總動員一起邁向低碳生活，也要努力把這個概念落實在飲食、運輸、建築等各個面向上。

蔡總統提到，在社會轉型的過程中，最重要的是，必須謹慎地顧及公平性。政府已經在籌備未來和民間協力，共同建立「社會支持體系」，協助各領域中較脆弱的族群，化轉型的挑戰為機會，確保公民參與及公正轉型。我們不希望看到轉型的成本不公平的被放在弱勢族群身上，政府會協助他們一起走入轉型過程。

蔡總統指出，台灣邁向2050淨零排放的目標，是一項艱鉅的考驗。政府已經規劃在2030年以前投入9,000億經費來推動轉型計畫，並且持續精進。我們也期待，產業界、學術界以及社會各界跟政府一起來努力，就如同這次行動高峰會「永續，不能單打獨鬥」的精神。我們要匯集全國的能量、各界的資源，讓2050淨零轉型這股國際趨勢，成為臺灣邁向下一個階段的發展新動能。

蔡總統強調，上個月國發會提出的「2050淨零排放路徑及策略總說明」，只是一個起點，政府也收到來自產業界、環保團體提出的建議，後續也有很多方案及工作，需要和大家一起完成。接下來，將進行下一個階段的社會對話，滾動式修正檢討，讓政府和民間繼續一起努力，共同朝2050淨零排放的目標大步前進。