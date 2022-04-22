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疫情升溫！林伯豐向政府提六建言 籲報稅期延至6月底

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導
工商協進會理事長林伯豐。報系資料照
工商協進會理事長林伯豐。報系資料照

近期國內疫情持續升溫，對經濟影響擴大，工商協進會今（22）日發布新聞表示，為反映會員業者關切，理事長林伯豐將函送公文，向行政院提出：110年度綜所稅及營所稅結算申報及繳納期間展延至6月30日、大宗物資關稅、貨物稅、營業稅之降稅、免稅等措施延長至今年年底、暫緩6月電價調漲，並暫緩實施今年度夏季電價等六項建議。

工商協進會表示，近期國內疫情升溫，4月以來國內確診人數已達1萬7,398人，居家隔離達6萬人，許多企業已啟動分流機制，有鑑於社會經濟受影響規模持續擴大，工商協進會為反映業者關切，林伯豐今日向行政院提出以下建議：

一，建議財政部將110年度綜合所得稅及營利事業所得稅結算申報及繳納期間，由原本111年5月1日至5月31日，展延為5月1日至6月30日。

二，俄烏戰爭對能源、原物料價格對通膨造成嚴重影響，主計總處公布3月份CPI年增率已達3.27%，疫情升溫對企業營運的影響又再雪上加霜，建議大宗物資關稅、貨物稅、營業稅之降稅、免稅等措施延長至今年年底。

三，建議暫緩6月電價調漲，並暫緩實施今年度夏季電價。另為利經濟長期發展須確保供電穩定，除了增加綠電外，建議將核能列為備用電力。

四，鼓勵企業給予員工防疫隔離假等相關假別，並給予薪資費用加倍扣抵，另本年度暫不宜調整基本工資。

五，近兩年來，政府的用電大戶條款，以及對耗水費、碳費徵收對象過於集中大型企業，不符合使用者付費之公平原則，對企業的營運成本負擔平均至少每年新增5%以上，勢必造成終端產品價格上漲，建議暫緩實施耗水費。

六，減碳是全民責任，各部門都應提出減碳計畫，不宜將責任集中在製造業或排碳大戶身上，開徵碳費要有三個前提，首先是要公布詳細的減碳路徑圖，其次除了固定汙染源外，如汽機車、船舶等移動汙染源也應徵收碳費，並應從國營事業帶頭做起，碳費費率初期開徵不宜超過每噸新台幣100元。

林伯豐 結算申報 所得稅 營業稅

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