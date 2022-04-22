淨零帶動投資 龔明鑫：估每年經濟成長增0.56個百分點

政府積極推動2050淨零排放，國發會主委龔明鑫今（22）日表示，有挑戰也有商機，國發會估算，透過政府預算有助於帶動民間投資，樂觀估計每年可為經濟成長率貢獻0.56個百分點。

4月22日是世界地球日，今日上午舉行的「RA100地球解方2022永續設計行動高峰會」也邀來蔡總統、行政院政委唐鳳、國發會主委員龔明鑫、經濟部長王美花等重量級人物致詞、發表領袖實踐宣言。

龔明鑫表示，國發會已於3月底公布2050淨零排放路徑規劃，獲得各方回應，他虛心接受，因為大家的目標一致，陸續將再推出12項關鍵戰略，透過政府9,000億元預算，將可帶動民間投資，進而拉抬經濟表現。

龔明鑫指出，光是離岸風電、太陽光電在未來八年的投資金額，就可能超過新台幣三兆元，還有政府也提供誘因，鼓勵大家汰舊換新，提升節能設備效益，最重要的是儲能系統裝置的商機也很大。

龔明鑫說，零零總總加起來，樂觀估計可以讓我們經濟成長率每年有增加0.56個百分點的機會，潛在商機大。不過，在發展過程中，有些弱勢族群、中小企業可能趕不上或落隊情況，我們也不會放棄，將啟動輔導策略、措施，讓大家一起往前走。