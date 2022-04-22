美商聯合生物醫學公司發聲明 王長怡個人並非公司股東

聯亞生技集團創辦人王長怡與女兒胡世一紛爭再度掀波，針對王長怡日前公開聲明指出，她是美國UBI（美國聯合生物醫學公司）50.24%的個人最大股東。不過，胡世一今（22）日以美國UBI公司CEO的身份發表聲明指出並非事實，聲明中強調「她（指王長怡）個人並非本公司股東，她在本公司並無任何直接持股。」

胡世一今日透過聯合生物製藥股份有限公司轉發一份聲明，聲明內容表示，針對王長怡女士於4月20日透過媒體發布的聲明，謹澄清相關事實如下，以避免社會大眾受到誤導：

一、王長怡女士宣稱她是美國聯合生物醫學公司50.24%的個人最大股東，並非事實。她個人並非本公司股東，她在本公司並無任何直接持股。

二、UB-612新冠疫苗及其後續研發成果的相關智慧財產權並非歸屬於聯亞生技，相關細節王長怡女士知之甚詳，並全程參與，其聲稱UB-612新冠疫苗為聯亞生技之資產云云，與事實不符。

對於王長怡透過媒體發布聲明，提供與事實不符的資訊，本公司深感遺憾，特此澄清如上。