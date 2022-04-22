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疫情為社區流行階段 指揮中心：即起6縣市醫院暫停探病

18萬人份輝瑞口服藥物Paxlovid已抵台 總計簽約70萬份

職訓場所人員今起須完整接種3劑疫苗 停課標準比照學校

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

本土疫情升溫造成社區風險快速提高，為保護職業訓練場所之工作人員及參訓學員健康，勞動部勞動力發展署已修正職業訓練因應COVID-19防疫管理指引，規範職訓場所工作人員，自今（22）日起，皆須完整接種COVID-19疫苗追加劑，以提升保護力，有效控管風險。

據發展署統計，截至今年4月14日，所轄及合作的職訓場所工作人員約1.3萬人，其中有98.9%的工作人員已施打2劑疫苗，約有62%已施打疫苗追加劑，發展署已提前通知職訓場所工作人員在4月22日前儘速完成施打追加劑。如未及於4月22日完成施打的工作人員，應於完成施打第2劑滿3個月後，儘速完成施打追加劑。

發展署表示，本次指引修正，同時參考教育部今年4月12日所發布的「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』（COVID-19）疫情暫停實體課程實施標準」，比照大專校院處理原則，修正訓練班級暫停實體課程的做法，採用以確診個案的密切接觸者及其篩檢結果，決定暫停實體授課的範圍、期限，及恢復實體課程時機，訓練單位如有1/3以上之班級暫停實體課程10天，則該單位暫停實施所有的實體課程，訓練單位員工及學員應進行「自我健康監測」，經衛生主管機關及本部所屬分署或地方政府或直接督導機關同意後，才可以重新開課。

疫苗 疫情

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