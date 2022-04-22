疫情升溫 工商協進會提延長繳稅期限到六月底等六建議

國內疫情升溫，社會經濟受影響規模持續擴大，工商協進會理事長林伯豐表示，向行政院建議今年綜所稅及營所稅結算申報及繳納期間展延至6月30日、大宗物資關稅、貨物稅、營業稅之降稅、免稅等措施延長至今年年底、暫緩6月電價調漲，並暫緩實施今年度夏季電價等6項建議。

據統計，4月以來國內確診人數已達17398人，居家隔離達6萬人，許多企業已啟動分流機制，因此林伯豐表示，建議財政部將110年度綜合所得稅及營利事業所得稅結算申報及繳納期間，至6月30日。

此外，俄烏戰爭對能源、原物料價格對通膨造成嚴重影響，主計總處公布3月份CPI年增率已達3.27%，疫情升溫對企業營運的影響又再雪上加霜，林伯豐也建議大宗物資關稅、貨物稅、營業稅之降稅、免稅等措施延長至今年底。

林伯豐也說，建議暫緩6月電價調漲，並暫緩實施今年度夏季電價。另為利經濟長期發展須確保供電穩定，除了增加綠電外，建議將核能列為備用電力。

林伯豐表示，鼓勵企業給予員工防疫隔離假等相關假別，並給予薪資費用加倍扣抵，本年度暫不宜調整基本工資。

林伯豐也說，近兩年來，政府的用電大戶條款，以及對耗水費、碳費徵收對象過於集中大型企業，不符合使用者付費之公平原則，對企業的營運成本負擔平均至少每年新增5%以上，勢必造成終端產品價格上漲，建議暫緩實施耗水費。

林伯豐表示，減碳是全民責任，各部門都應提出減碳計畫，不宜將責任集中在製造業或排碳大戶身上，開徵碳費要有三個前提，首先是要公布詳細的減碳路徑圖，其次除了固定汙染源外，如汽機車、船舶等移動汙染源也應徵收碳費，並應從國營事業帶頭做起，碳費費率初期開徵不宜超過每噸新台幣100元。