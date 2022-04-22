「職場冷暴力」！71.6%遇職場霸凌 過半數遭學歷歧視

疫情衝擊就業，為了保住飯碗，勞工得忍受無情的職場歧視嗎？五一勞動節前夕，yes123求職網今天公佈「工作爆肝壓力指數與職場小確幸調查」，調查顯示，除了「身體傷害」外，勞工朋友也害怕「心理傷害」，也就是所謂的「職場冷暴力」，高達71.6%受訪勞工表示，曾經碰過「職場霸凌」， 45%曾遭性別歧視，超過半數還遇過學歷偏見。

上班族面臨的「職場黑暗面」當中，「窮忙族」除了處於爆肝、高壓環境，還有職場霸凌的心理傷害。調查顯示，高達71.6%受訪勞工表示，曾經碰過「職場霸凌」。 遭霸凌時，上班族處理態度以「默默忍受」50.7%最多，其次是「事後想辦法反擊」34%，「當面立刻反擊」只有15.3%，顯示多數人選擇隱忍。

職場霸凌來源，在可複選狀況下，依序為：「同事」(77.3%)、「主管」(52.2%)、「顧客」(36.2%)，以及「老闆」(30.6%)、「客戶或協力廠商」(22.5%)、「同業」(18.1%)。

至於兼具「霸凌與騷擾」的職場歧視(偏見)，不但影響辦公室氣氛，負面效果恐怕更為長久，形成刻板印象，本次調查發現，四成五(45.1%)的人表示，曾經碰過「職場性別歧視」。除此之外，還有五成一(51.3%)指出，曾經碰過「職場學歷歧視」。

回顧職涯，調查發現，有超過半數、52.4%的勞工表示，包括「任職與求職」，曾經碰過「職場性騷擾(言語與肢體)」；若再以「性別」交叉分析：男性為32.1%，女性為73%。

職場性騷擾來源，在可複選狀況下，依序為：「同事」(57.2%)、「老闆」(40.3%)、「主管」(35.7%)，以及「顧客」(31.5%)、「客戶或協力廠商」(26%)、「同業」(22.2%)。遭到騷擾處理態度，依序為：「事後表達不滿」(40.9%)、「當面表達不滿」(36.4%)、「默默忍受」(22.7%)。