勞工真血汗！五成三被濫用責任制、九成三休假處理公務

「五一勞動節」和「428工殤日」前夕，處於「加班文化」盛行的台灣，勞工該不該擔心過勞、窮忙？yes123求職網「工作爆肝壓力指數與職場小確幸調查」結果顯示，54%上班族自認目前工作被濫用責任制，平均每月有九天無法準時下班，更有16%屬於天天加班。 隨著智慧型手機普及化，高達七成一受訪者表示處於24小時隨時待命狀態，高達九成三曾經在下班後或放假時，繼續「透過手機處理公務」，顯示雇主壓柞勞工幾乎是常態。

勞基法的責任制必須報勞動部同意才能實施，但調查顯示，對於目前「工作制度」的認知，雖然仍有23.6%的勞工，自認是「責任制」：無上下班時間限制，完成自己的工作後即可下班；同時也有22.2%自認為「非責任制」：有上下班時間限制，加班的話要算加班費；不過更多數的，也就是過半、達到五成四(54.2%)的人，卻認為現職屬於「上班打卡制，下班責任制」。

受訪者估計，平均每週要加班2.3天，換算下來，等於一個月內大約有9.2天，算是無法準時下班；其中更有一成六(16.3%)指出，每個禮拜加班在「5天(含)以上」，幾乎達到天天晚下班的程度；僅有兩成(20.3%)的上班族指出，「幾乎沒在加班(0天)」。

回顧過去一年，卻有高達七成八(78.2%)的勞工透露，「曾經無酬加班過」；同時每個月自估，平均「少領」了5,144元的加班費；其中甚至有11.4%，自認資方「應付未付」的加班費，在「1萬元(含)以上」。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，對於俗稱的「責任制」工作，其實政府有明確規定，也就是適用「勞基法84條之1」，只是解讀調查發現，不少勞工恐怕成為「責任制遭濫用」的受害者。

楊宗斌認為，部分勞工其實處於「工時認定的灰色地帶」，代表著有些雇主，一方面想透過打卡方式，來掌控員工出缺勤狀況；另一方面又考量人事成本，並不願意多付加班費，卻要求同仁要「負責任」：完成工作後才能下班，導致勞工權益受損，甚至因為休息不夠，引發過勞疑慮。

隨著智慧型手機普及化，加上通訊軟體、社群網站的便利性，勞工朋友們在下班後，恐怕得繼續「使用手機辦公」：隨時處理上司或客戶的來電、簡訊、電子郵件！其中70.7%的人透露，目前手機狀態屬於「24小時開機待命」。因此高達93.4%受訪者「曾經」在下班後或放假時，繼續「透過手機處理公務」，因此平均透過手機每個月大概多花12.8小時處理公務，等於「變相加班」。

更慘的是，若將月收入，除以「自認」每月實際投入工作的總時數，換算平均「時薪」約為169.5元，略高於「基本工資」168元一點點而已。