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我國以創始會員加入國際組織「全球跨境隱私規則論壇」

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

國發會今天宣布，我國與美國、加拿大、日本、韓國、新加坡、菲律賓等創始會員，於美國華盛頓特區時間4月21日，共同發布「全球跨境隱私規則宣言」(Global Cross-Border Privacy Rules Declaration)，正式宣告成立「全球跨境隱私規則論壇」(Global Cross-Border Privacy Rules Forum, Global CBPR Forum)，共同促進資料自由流通與有效的資料隱私保護。這也是台灣新加入的獨立國際組織，未來我國在此多邊論壇，也可與其他會員就資料隱私議題平等對話、進行資訊交流與合作。

國發會表示，跨境隱私規則體系(Cross-Border Privacy Rules System, CBPRs)的發展源起自亞太經濟合作(APEC)。為促進APEC區域的電子商務及數位貿易發展，同時有效保護消費者隱私，美國在APEC力推一套安全可信賴的跨境資料傳輸規則體系，推動迄今共有9個經濟體參與，以及累積43家企業組織取得CBPRs標章。

國發會表示，由於全球數位化的趨勢不斷加速，資料跨境傳輸與運用的需求也急遽增加，田此將CBPR體系推廣至全球，以提升各國政府、大型跨國科技公司、乃至中小型企業的參與，強化對消費者的隱私保護已刻不容緩，美國因此積極主導將CBPRs自APEC擴大，並成立一獨立新國際組織，以擴大來自英國、巴西、百慕達、杜拜國際金融中心等有興趣國家或司法管轄權實體(jurisdictions)的參與。

國發會表示，全球CBPR論壇雖不再APCE框架下，但將仿照APEC模式運作，採共識決、非強制性(non-binding)的組織，未來將以全球為範疇，推動跨境隱私規則(CBPR)體系及資料處理者隱私認可體系(Privacy Recognition for Processors (PRP) System)，以及促進國際間不同資料隱私保護監管方法的調和與相容性，對我國擴展國際隱私合作與跨境數位經濟活動極有助益。未來我國在此多邊論壇，也可與其他會員就資料隱私議題平等對話、進行資訊交流與合作，與我國境內個資保護的推廣相輔相成。

國發會官員表示，新論壇宣布成立後，將由美國領導於本年底前完成法人實體組織、實體秘書處等籌備工作。國發會未來將持續協調外交部、經濟部等相關單位參與全球CBPR論壇相關籌設工作，以提升我國際多邊參與，並同時與資策會合作推廣國內企業導入CBPR體系，以協助業者掌握數位發展商機，促進數位經濟蓬勃發展及穩固我國數位實力。

國發會 美國 APEC

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