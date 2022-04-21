中央總決算賸餘2,971億元 蘇揆指示再研議照顧國人措施

行政院主計總處今（21）日公布中央政府2021年度總決算，歲入歲出賸餘達2,971億元，行政院長蘇貞昌表示，這不僅創下歷年來最高，亦連續四年賸餘破千億元。蘇揆也指示各部會再多設想還有何項政策、措施，增加照顧國人。

行政院會今通過主計總處編具「110年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）」，並將函送監察院。

主計總處說明，去年度中央政府總預算歲入2兆535億元，歲出2兆1,359億元，歲入歲出差短824億元，連同債務還本850億元，尚須融資調度1,674億元，全數以舉借債務予以弭平。實際執行結果，歲入歲出賸餘2,971億元，扣除債務還本1,200億元後，尚有收支賸餘1,771億元。

在歲入決算數數份，去年度較達2兆3,867億元，較預算數增加3,332億元，其中包括稅課收入增加3,253億元、財產收入增加71億元、規費及罰款收入增加45億元、其他收入增加27億元、營業盈餘及事業收入減少64億元。

蘇揆指出，去年國際疫情嚴竣，經全體國人共同努力，台灣經濟成長率創11年來新高，經濟蓬勃發展，加上政府嚴守財政紀律，落實各項施政計畫，中央政府總決算歲入歲出，由原預算差短824億元，大幅反轉為賸餘2,971億元。

蘇揆說，這不僅創下歷年來最高，亦連續四年賸餘破千億元。此外，去年中央政府債務還本決算數1,200億元，也創下20年來新高，較原編預算數850億元，多還350億元，顯示近年來政府財政持續穩健改善。

蘇揆列舉，經濟成長的果實要與國人分享，因此今年元月起，政府調高基本工資，同時也為軍公教加薪；此外，政府亦積極為弱勢民眾增福利、減負擔，光近兩個月來，就加發低收與中低收入戶生活補貼，共62萬人受惠。

蘇揆繼續列舉，還有擴大租金補貼，共50萬戶租屋族受惠，並減免多項政策性貸款的升息負擔，約220萬人受惠，其中包括勞工紓困貸款、學貸、青年首購成家貸款等，可以看出政府盡心盡力、真心誠意。

蘇揆也指示各部會，妥善運用有限的政府資源，在各職管範圍內，再多設想還有何項政策、措施，能夠增加對國人的照顧，並應落實「當省則省，當用則用」的原則，全力為國人謀福利，也兼顧政府財政永續。