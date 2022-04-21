沃旭能源：大彰化西南離岸風場首座風機開始發電

全球離岸風電企業沃旭能源今(21)日宣布，大彰化西南第一階段離岸風場已成功安裝首座風機並開始發電。大彰化東南及西南第一階段離岸風場是沃旭能源在亞太區建造的第一座、也是最大規模的離岸風場，其中大彰化西南第一階段風場的正式發電，為沃旭能源在亞太區發展劃下重大里程碑。

位於彰化外海35至60公里，大彰化東南及西南第一階段離岸風場總裝置容量為900 MW，是台灣目前規模最大、也是唯一遠岸海上風力發電場，未來完工後將可穩定提供大量的乾淨能源，協助台灣加速能源轉型，並支持本地產業轉型，朝向2050淨零排放(Net-Zero)永續目標邁進。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示：「我們風場團隊能夠依照預定時程成功首次發電，對沃旭和台灣而言都是意義重大。沃旭團隊從2018年4月通過遴選獲配大彰化東南及西南第一階段離岸風場900 MW併網容量開始，就全力以赴投入開發及建造風場工程，從獲配容量到首次發電僅僅不到四年的時間，這樣的速度亦可說已經創下業界新的里程碑。」

「過去兩年因全球COVID-19疫情相關限制影響，海上施工備受挑戰，沃旭能源誠摯感謝所有主管機關的全力支持、本地和國際所有供應商的努力不懈，以及所有在地利害關係人的協助，我們才能共同達成今日的豐碩成果。」

沃旭於日前完成大彰化西南第一階段離岸風場首座風機安裝並成功發電，透過陣列海纜(array cable)傳輸至海上變電站進行升壓，再透過輸出電纜(export cable)傳送至沃旭位於彰濱工業區的陸上變電站。大彰化東南及西南第一階段離岸風場將安裝111座西門子歌美颯SG 8.0-167DD風機，未來完工後將併聯至台電彰一開閉所，透過台電電網輸配電，可提供乾淨電力給約一百萬台灣家戶。

大彰化東南及西南第一階段離岸風場共同執行長傅俐達(Frida Persson)指出：「本次成功發電主要基於沃旭擁有多年建置離岸風場的豐富經驗以及出色的團隊合作，運用傑出的工程技術能力，克服台灣外海特殊天候及場址條件的施工挑戰。我們的風場建造團隊攜手來自台灣及國際一級供應商，總共數千位工作人員持續努力不懈，接下來將把握今年的氣候窗，持續推進風場建置工程，落實離岸風電產業品質、環境、安全及健康衛生(Quality, Health, Safety and Environment, QHSE) 國際標準，並且遵循我們的環評承諾。」

大彰化東南及西南第一階段離岸風場共同執行長鄔利克(Ulrik Lange)表示：「在疫情挑戰下，海上風場關鍵組件製造、運送及安裝過程的風險管理，以及彈性調度及船舶動員，對於風場如期施工完成至關重要。因應大規模風場海上施工的各種挑戰，我們一直將優化施工時程、評估風險及相對應變計畫視為最重要的任務。沃旭風場建造團隊將繼續全力以赴，安全並如質完成風場建置。」

身為台灣最可靠且值得信賴的綠能夥伴，沃旭能源從進入台灣第一天起就致力為台灣打造世界級離岸風場。除了積極建造大彰化東南及西南第一階段離岸風場，沃旭團隊也為風場營運維護做好全方位部署準備，在未來風場運轉生命週期內確保最佳營運效能，持續為台灣穩定提供大規模乾淨電力。