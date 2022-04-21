快訊

一周內逾46萬人搶買防疫險 理賠增加超過10%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

行政院會通過修法草案 氣候法納2050淨零排放

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
行政院會今天討論修正「溫室氣體減量及管理法」，並改名為「氣候變遷因應法」，將2050淨零排放入法。記者侯俐安／攝影
行政院會今天討論修正「溫室氣體減量及管理法」，並改名為「氣候變遷因應法」，將2050淨零排放入法。記者侯俐安／攝影

世界地球日將屆，行政院會今天討論修正「溫室氣體減量及管理法」，並改名為「氣候變遷因應法」，將2050淨零排放入法，將現行溫室氣體長期減量目標為2050年排放量降為2005年排放量50％以下，修正為2050年溫室氣體零排放；同時建立碳定價機制，分階段徵收、先大後小，預計2024年起開徵碳費。

行政院長蘇貞昌表示，這是完備氣候法治的第一步，不僅將長期減碳目標修訂為2050年淨零排放，也增訂氣候變遷調適專章，氣候治理基本方針，由行政院永續會協調整合，地方政府也要設氣候變遷因應推動會；因應經貿，也增訂實施碳定價、增訂技術及人才發展等。

行政院今日討論並通過改名後的「氣候變遷因應法」，修法五大重點，包括2050淨零排放目標入法、提升減碳治理層級、穩健實施碳定價、建置碳盤查法規與系統、訂定效能標準。

本次修法增訂對國內排放源徵收碳費，並將收入專款中用於輔導、補助及獎勵溫室氣體減量及技術研究工作，碳費徵收對象方面，採先大後小、由大帶小來分階段徵收；徵收費率將於子法訂定，原則包含排放源類型、溫室氣體種類、排放量規模、自主減量情形及減量成效等，將採差別費率。

提出自主減量計畫能有效減少排放量達指定目標者，適用優惠費率，探費徵收對象則得以減量額度扣除排放量。

對於碳費額度，環保署副署長蔡鴻德表示，碳費額度還在規畫中，但確定會採差別費率，第一階段將針對287家排碳大戶，每一年會超過2.5萬噸的碳排量，其他後續會再規劃，將等到母法通過後，在子法中地訂。

氣候變遷 減碳 蘇貞昌

延伸閱讀

綠營強推國務機要費除罪 馬文君：難道比防疫重要

行政院拍板《氣候變遷因應法》 確立碳費徵收機制

2030減碳43% 經部憂難達標

氣候法納2050淨零排放

相關新聞

張忠謀說美國自產晶片是不智之舉 台積電為何仍赴美設廠？

台積電創辦人張忠謀日前以嘉賓身分在美國智庫布魯金斯學會發表談話表示，美國晶片製造比台灣貴五成，增加國內晶片的產量是昂貴浪費、徒勞無功之舉，他並認為，美國晶片製造業沒有擴張和成功所需要的人才庫。張忠謀此番談話不難招致外界解讀，他是反對台積赴美投資建廠？

投審會修法 關鍵技術赴陸投資後轉讓「須事先申請」

為防止關鍵技術外流，並考量新興技術發展，經濟部投審會21日發布修正「在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」第五條、第十條...

沃旭能源：大彰化西南離岸風場首座風機開始發電

全球離岸風電企業沃旭能源今(21)日宣布，大彰化西南第一階段離岸風場已成功安裝首座風機並開始發電。大彰化東南及西南第一階...

4-6月「防疫保單」驚傳不算數？業者：謠言不可信

本土確診病例爆增，民眾近期大量投保防疫保單，再度掀起「防疫保單之亂」，但今天卻傳出，有些產險公司將宣布「4月到6月的防疫...

台鐵公司化條例工會在意的全保留 交付院會討論

立法院交通委會員今上午針對台鐵公司化條例進行逐條審議，朝野立委意見不一，歷經逾4個小時的討論，全23條文中，有7條依照政...

張國煒看似王子復仇 長榮哥哥派早就築好防火牆因應

長榮集團已故創辦人張榮發四子、星宇航空董事長張國煒日前回鍋接手立榮航空，媒體再以「王子復仇記」形容這場家族兄弟爭產風波，但事實上，從今年2月下旬長榮國際董監改選出現翻盤後，以長子張國華為首的哥哥派，就已開始有所防範，對可能失去經營主導權的事業體系默默築起防火牆，不只將原本留在長榮國際、航空的自家人馬轉移到海運旗下，「移空填海」的作法讓弟弟派接管時已無人可用，導致目前立榮航空相關的公關與媒體事務，是由星宇航空公共關係室接手的奇特現象。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。