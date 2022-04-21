行政院會通過修法草案 氣候法納2050淨零排放

世界地球日將屆，行政院會今天討論修正「溫室氣體減量及管理法」，並改名為「氣候變遷因應法」，將2050淨零排放入法，將現行溫室氣體長期減量目標為2050年排放量降為2005年排放量50％以下，修正為2050年溫室氣體零排放；同時建立碳定價機制，分階段徵收、先大後小，預計2024年起開徵碳費。

行政院長蘇貞昌表示，這是完備氣候法治的第一步，不僅將長期減碳目標修訂為2050年淨零排放，也增訂氣候變遷調適專章，氣候治理基本方針，由行政院永續會協調整合，地方政府也要設氣候變遷因應推動會；因應經貿，也增訂實施碳定價、增訂技術及人才發展等。

行政院今日討論並通過改名後的「氣候變遷因應法」，修法五大重點，包括2050淨零排放目標入法、提升減碳治理層級、穩健實施碳定價、建置碳盤查法規與系統、訂定效能標準。

本次修法增訂對國內排放源徵收碳費，並將收入專款中用於輔導、補助及獎勵溫室氣體減量及技術研究工作，碳費徵收對象方面，採先大後小、由大帶小來分階段徵收；徵收費率將於子法訂定，原則包含排放源類型、溫室氣體種類、排放量規模、自主減量情形及減量成效等，將採差別費率。

提出自主減量計畫能有效減少排放量達指定目標者，適用優惠費率，探費徵收對象則得以減量額度扣除排放量。

對於碳費額度，環保署副署長蔡鴻德表示，碳費額度還在規畫中，但確定會採差別費率，第一階段將針對287家排碳大戶，每一年會超過2.5萬噸的碳排量，其他後續會再規劃，將等到母法通過後，在子法中地訂。