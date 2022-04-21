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俄烏戰事狂燒 全球物價小麥大漲七成、鎳價狂飆1.3倍

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
主計總處國情統計通報顯示，3月以初級原料為主的CRB指數（美國商品研究局期貨指數）較2月漲12.2%，年增率則高達55.6%。路透
主計總處國情統計通報顯示，3月以初級原料為主的CRB指數（美國商品研究局期貨指數）較2月漲12.2%，年增率則高達55.6%。路透

主計總處國情統計通報顯示，3月以初級原料為主的CRB指數（美國商品研究局期貨指數）較2月漲12.2%，年增率則高達55.6%。主因19項組成成分中，占比達23%的西德州中級（WTI）原油受俄烏戰事影響，地緣政治風險提高，加上全球經濟復甦，價格攀高，較上月上漲18.4%，較上年同月漲74.1%所致。

農業原料價格方面，今年3月與上月相較，由於俄烏戰事造成黑海穀物出口中斷危機，加上肥料短缺推升種植成本，價格皆呈上漲，其中小麥及玉米上漲39.6%及14.9%較多；與上年同月相較，各農業原料價格多呈大幅上揚，其中以小麥漲逾七成最鉅，其餘漲幅亦在2~5成間，僅橡膠因基數較高，下跌1.7%。

工業原料價格方面，今年3月與上月相較，貴金屬黃金及銀受戰事及通膨疑慮影響，推升避險需求，致價格上漲，LME基本金屬亦因地緣政治風險升溫，價格多呈上揚，其中以鎳價漲幅逾五成居首；與上年同月相較，LME基本金屬因全球經濟復甦帶動需求回升，價格漲幅仍大，其中鎳價復因主要生產國俄羅斯供給疑慮，致漲幅近1.3倍。

鎳價 小麥

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