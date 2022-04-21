俄烏戰事狂燒 全球物價小麥大漲七成、鎳價狂飆1.3倍

長榮集團已故創辦人張榮發四子、星宇航空董事長張國煒日前回鍋接手立榮航空，媒體再以「王子復仇記」形容這場家族兄弟爭產風波，但事實上，從今年2月下旬長榮國際董監改選出現翻盤後，以長子張國華為首的哥哥派，就已開始有所防範，對可能失去經營主導權的事業體系默默築起防火牆，不只將原本留在長榮國際、航空的自家人馬轉移到海運旗下，「移空填海」的作法讓弟弟派接管時已無人可用，導致目前立榮航空相關的公關與媒體事務，是由星宇航空公共關係室接手的奇特現象。

2022-04-21 14:00