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嘉縣南靖、公館產業園區環評大會通過 明年廠商進駐

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣中埔鄉公館、水上鄉南靖等兩處產業園區，3月環評初審過關，昨天再獲環評大會通過，縣長翁章梁（中）親自帶隊參加環保署環評大會。圖／嘉縣府提供
嘉義縣中埔鄉公館、水上鄉南靖等兩處產業園區，3月環評初審過關，昨天再獲環評大會通過，縣長翁章梁（中）親自帶隊參加環保署環評大會。圖／嘉縣府提供

台商回流用地中南部五大方案：嘉義縣中埔鄉公館、水上鄉南靖等兩處產業園區，3月環評初審過關，昨天再獲環評大會通過，工業局預計9月發包公共設施開發，2處產業園區用地，預計開發合計147.19公頃，預計創造4400名就業人口，以及每年212億元產值。

這兩處產業園區用地都是台糖農場，不必徵收民地，本屆立委選舉，立委陳明文、蔡易餘競選連任政見支票，行政院副院長沈榮津擔任經濟部長背書，作業期程拖延，引起外界疑慮，陳明文最近在立法院質詢行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花，要求9月開發。

昨天縣長翁章梁親自帶隊參加環保署環評大會，包括副縣長劉培東、經發處長江振瑋、環保局長張根穆，最後按環評初審結論通過。翁章梁開心說，「公館、南靖產業園區環評過關，我們又向農工大縣邁進一大步。農工大縣正在實現！」

經發處說，公館、南靖園區由工業局主導開發，預定6月經濟部核定設置，取得開發許可土地登記，採公共工程與廠商同步施工作業。9月動工公共設施，明年下半年廠商進駐，工業局招商、管理服務中心分別由嘉太、朴子工業區服務中心兼辦。　

中埔公館園區定位大埔美產業園區的衛星園區，以新農業為基礎，引進產業包含汽車及其零組件製造業。水上公館園區定位馬稠後產業園區的衛星園區，以文化創意產業為基礎，引進產業包含藥品及醫用化學製品、電腦、電子產品及光學製品製造業等。

中埔公館及水上南靖兩個產業園區，前者開發67.63公頃，含產業用地40.72公頃、公設地26.93公頃，預計可創造約1900名就業人口以及年產值97億元；後者開發79.56公頃、產業用地47.82公頃、公設地31.74公頃，預計創造約2500名就業人口、年產值115億元。

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