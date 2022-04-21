飲水機節能標章過期誤導消費者 公平會開罰5萬元

時勢造英雄。當新冠疫情來襲時，Netflix成為居家隔離打發時間的選擇。但除了它之外，其他競爭同行也分食這塊大餅。而且Netflix也愈來愈像它之前的手下敗將有線電視：價格昂貴、充滿了讓人有選擇障礙的低成本節目。 因此，當用戶想看的節目不確定是在Apple+、Disney+還是Hulu時，憑什麼還要每月支付20美元的貴賓級訂閱服務？

2022-04-21 08:54