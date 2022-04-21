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飲水機節能標章過期誤導消費者 公平會開罰5萬元

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

台灣水科技有限公司於Yahoo！奇摩超級商城網站銷售「3M T22檯上型雙溫飲水機」，廣告宣稱「取得節能標章」文字，但公平會調查，並參酌經濟部能源局意見，發現商品節能標章證書已逾期，且未重新取得節能標章驗證，涉及廣告不實，開罰5萬元。

公平會表示，根據「經濟部能源局節能標章推動使用作業要點」規定，節能標章使用證書有效期間為2年，於期限屆滿時失效。節能標章使用證書期限屆滿1個月前，廠商應檢具文件向執行單位提出展期申請，由執行單位發給節能標章使用證書，展延期間為2年。

公平會表示，台灣水科技有限公司於Yahoo！奇摩超級商城網站銷售該商品，廣告宣稱「取得節能標章」文字，給人的印象為該商品獲有經濟部能源局節能標章之認證，相較其他未獲節能標章的同類型商品，更具減少能源消耗之效用。然而，經公平會調查並參酌經濟部能源局意見，該商品之節能標章證書已逾期且未重新取得節能標章驗證，但廣告仍刊載「取得節能標章」文字，與事實不符，足以引起一般大眾對商品品質產生錯誤認知或決定，違反前述公平交易法規定。

公平會叮嚀，業者刊載節能商品廣告前，應注意所銷售商品之節能標章驗證是否逾期，以免違法受罰；而消費者挑選節能家電商品前，可至節能標章全球資訊網（https://www.energylabel.org.tw/purchasing/psearch/list.aspx）確認商品節能標章驗證是否仍處於有效期限，以保障自身權益。

廣告不實 公平會 經濟部

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