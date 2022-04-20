勞動部：充電再出發、安心就業、即時上工計畫延長一年
因應本土疫情升溫，勞動部長許銘春今（20）日受訪表示，紓困特別條例將延長，勞動部過去疫情期間推出充電再出發、安心就業、安心即時上工等計畫，也將延長至明年6月底。
許銘春表示，勞動部內部已討論過，縱使紓困特別條例沒有延長，但因疫情還在，勞動部相關紓困計畫仍會轉型並持續，政院決定延長紓困特別條例，朝野立委也支持，因此勞動部紓困方案也配合持續到明(2023)年6月底。
許銘春說，上述三計畫財源來自就業安定基金，目前就業安定基金尚有400億至500億元，足夠支撐勞動部充電再出發、安心即時上工，安心就業計畫到明年，就業安定基金管理會委員也很支持。
針對上述三項計畫，許銘春表示，勞動部從疫情開始後已投入1168億元的預算，截至今年3月底已協助591萬名勞工、74萬個事業單位。
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