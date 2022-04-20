3月外銷訂單首站上600億大關 估4月黑天鵝影響加劇

經濟部統計處今（20）日公布3月外銷訂單表現金額為626.9億美元，不僅創下歷年同月新高，更是3月首度站上「600億美元」大關，年增16.8%，拿下「連25紅」。

統計處也同步公布今年第1季外銷金額為1,731.3億美元，年增16.2%，創同季新高，為連續兩季創同季新高，並也僅歷年單季第二高，僅次去於去年第4季。

然而，考量到俄烏戰爭持續開打，以及中國大陸多縣市因疫情爆發而封控，統計處預估較為保守，4月外銷訂單金額為555億美元至570億美元，年增1.0%至3.8%。

統計處上月預估3月外銷訂單金額為585億美元至600億美元，實際公布金額626.9億美元比當初預估高標多了近5%。

經濟部統計處長黃于玲解釋，3月優於預期主因是新興科技還是非常強勁，手機、筆電原料況都有持續再緩解，相關供應鏈都呈現正成長，讓資通信產品及電子產品表現優異。

資訊通信產品因商用筆電及電競筆電需求活絡，加上供應鏈缺料狀況持續改善，3月外銷訂單金額為173億美元，創歷年同月新高，年增逾二成，呈現連18紅；電子產品則因為5G、高效能運算及車用電子等需求續增，訂單金額達208.6億美元，創同月新高，年增逾三成，為第26個月呈現二位數成長。

另一方面，俄烏戰爭推升原物料價格，包括油價、鋼價都呈現高檔震盪，再加上部分國家持續推動基礎建設，使台灣傳統產業表現也優於預期。基本金屬及化學品接單成長，分別年增9.1%、11.7%。

但幾家歡樂幾家愁，雖然外銷訂單金額再創新高，但光學器材、塑橡膠製品呈現「連二黑」，機械業則同樣陷入負成長，終結「連三紅」。

統計處說明， 光學器材因宅經濟退燒及通膨影響到消費者信心而減少需求，再加上大面板價格持續探底，所以3月年減近一成，4月要轉正挑戰性比較高。塑橡膠製品因為防疫用品需求下滑，所以影響訂單表現，但因經濟大環境樂觀，還是有機會呈現正向。

機械業3月訂單年減0.2%，主因是受到大陸經濟放緩及疫情復發，4月也難有機會翻正，但考量到半導體設備需求熱絡，機械業未來發展還是值得持續觀察。

至於俄烏戰爭及中國大陸疫情升溫兩隻黑天鵝下是否影響外銷訂單，黃于玲說，根據觀察俄烏戰爭對台灣出口影響很少，主要還是受到戰爭形成推升通膨壓力，隨著戰爭未停歇，影響只會持續擴大。

大陸3月僅有深圳、東莞因疫情升溫而進入封控，但皆快速復工，上海則是才剛開始宣布前期管制。反而是在4月上海、昆山、廣州及蘇州疫情擴大，管制措施也較為嚴格，因此預期也是4月影響較大。

根據統計處對於俄烏戰爭及大陸疫情向廠商進行問卷調查。針對俄烏戰爭，219家廠商中有36家、約16.4%認為戰爭有影響到外銷訂單表現，較3月的8.9%增加，但因為多數中小廠商，對於整體訂單金額影響不大。

至於大陸疫情，79家廠商有11家認為受疫情影響，占比約13.9%。黃于玲說，部分廠商反映，短期內都可以生產基地移轉來彌補產能缺口，但管控措施未鬆綁，物流影響將持續擴大，恐讓供應鏈堵塞更加嚴峻，但實際影響要等到下個月才會明朗。