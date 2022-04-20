工研院智權影響力亞洲之最 六度獲全球百大創新機構獎

科睿唯安（Clarivate）今（20）日頒發「2022全球百大創新機構獎」給台灣9家機構，得獎者包括：工研院、鴻海（2317）、聯發科技、廣達、台積電，以及首度進榜的友達光電、台達電子、緯創資通和瑞昱半導體。此次台灣得獎機構數不但再創新高，領先英、法等國，高居全球第三。

而且，在經濟部積極投入與支持下，工研院就五大專利指標：技術獨特性、影響力、全球化、成功足跡與數量上表現尤其優異，連續5年、第6度獲獎，不但是台灣獲獎次數最多的機構，也勇奪亞太研發機構得獎之首。工研院長期深耕智慧財產權領域，以專利生態系營運策略，掌握國際專利布局，並透過專利融資、專利作價、專利池等靈活多元的方式，協助台灣廠商創造價值，邁向新藍海市場。

經濟部主任秘書陳怡鈴表示，今年我國共有9家企業得獎，創下全球百大創新機構獎發佈以來的歷史新高，工研院更6度獲獎，成為台灣得獎最多次數的常勝軍，亦是全球唯三獲選百大創新的研發機構，如此亮眼的成績，不但代表著台灣堅持卓越的創新研發具國際競爭力，更呼應瑞士洛桑管理學院公布的2021年IMD世界競爭力年報中，台灣在多項研發相關評比皆名列全球前3，顯示我國絕佳的創造力和新思維，在國際上有目共睹。經濟部在智財經營主要有兩個方向，第一完備台灣智財環境，推動智財權相關法律修正完成，協助我國爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），第二廣納台灣產、學、研各界優質專利，共同籌組智財銀行（IP Bank），以擴大專利彈藥庫及專利組合，增加台灣產業國際上的防禦力及競爭力。面對當前的國際經貿變局，經濟部將持續完善國內智財環境，支持產業不斷的科技創新，提升國際競爭力，展現我國安全穩定的供應鏈優勢，帶動台灣經濟的躍昇與發展。

工研院院長劉文雄表示，智慧財產權是台灣產業的競爭關鍵，工研院從兩大面向協助台灣產業取得國際市場競爭優勢。首先，與產、學、研合作，共組「智財銀行」（IP Bank），建置包括5G、電動車和淨零碳排相關專利池（Patent Pool），打造形成國內產業的專利資源庫，並結合國內智權專家和AI分析系統，成為國內廠商打贏國際盃的最佳支持團隊。第二，鏈結資本市場與科技市場，攜手「中小企業信用保證基金」及26家銀行，擴大推動無形資產評價與融資，以協助企業同時解決技術與資金問題。兩年來已協助近50家以上的我國企業以優質專利及技術向金融機構申請融資，累積融資金額達新台幣上億元，不但使企業成功取得資金，並建立廠商高技術含量之優質形象，有助吸引創投關注度，同時提供廠商技術與資金，協助企業穩健成長。

在經濟部科研專案支持下，工研院積極擘畫「2030技術策略與藍圖」，深耕跨領域前瞻技術研發，並深化全球專利布局，協助國內企業提升競爭力，更針對新趨勢，協助產業布局重要專利，完善智財保護網與建構產業生態鏈。例如，在5G多元應用方面，工研院不但與和碩聯合科技等廠商合作，提供廠商專網小型基地台快速佈建、效能最佳化等整合性解決方案技術及專利，亦攜手仁寶電腦、秀傳醫療體系以及達明機器人，透過行動邊緣運算等專利技術，共同研發全國首創的「5G遠距超音波技術」，提供遠距超音波檢測會診服務，搶攻遠距醫護市場。

在下世代半導體應用方面，工研院與車電業者正美企業以及健康運動產業業者寰波科技合作，研發軟性混合電子技術，積極導入車用電子與生技醫療領域，包括解決汽車中控台線路整合圖案變形問題，以及打造全球首創的軟性複合式智慧護膝等。在創新能源科技與系統方面，太陽光電模組須承受室外自然環境嚴苛考驗，相關檢測越顯重要，工研院攜手天行能源開發行動式太陽光電測試車，包括模組缺陷檢測、發電功率測試、模組破片或缺陷及模組之絕緣性量測，透過獨家專利技術提高測試驗證的靈活度與機動性，降低模組來往運輸的時間與風險，協助企業把關投資報酬率和提升品質，助產業價值躍昇。