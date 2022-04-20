本土確診數暴增 上班族最盼：彈性上下班、在家工作

本土疫情有擴大跡象，不少企業也啟動防疫措施，包括分流辦公、在家工作等模式，根據1111人力銀行調查指出，上班族目前最嚮往的工作狀態以彈性上下班制度44.6%居冠，其次則是因人而異調整工時(即縮短工時)27.2%、可以開放在家工作15.4%。

根據1111人力銀調查發現，有高達6成8的受訪上班族表示，並不滿意目前的工作狀態，其中有41.4%覺得偶爾疲憊，更有26.3%直言感到非常倦怠。結果顯示，上班族每天平均工時落在8.8小時，雖然與目前勞基法規定的每周正常工時不得超過40小時相去不遠，但是調直指出，有56.5%的上班族每天平均工時達9小時以上，比例並不低。另外發現有63.6%上班族每月都必須加班，整體平均加班時數為15.7小時。

經過交叉分析顯示，自評工作過長的三大產業，主要為「傳產製造」、「民生服務」、「資訊科技」。

1111人力銀行公關總監陳尹柔表示，根據勞動部日前發布國際勞動統計報告，我國2020年平均年總工時達2021個小時，在調查報告40個國家中高居第4位，也比鄰近國家南韓（1908個小時）、日本（1598個小時）都來得高。且從調查中也可看出，每四位上班族當中就有一人的工作狀態是處於非常倦怠。

民生服務業由於經營型態的關係，也經常會有雙頭班狀況，意即空班又叫作「兩頭班」，常見餐飲業把整天的工時拆成兩部分，午後不支薪的空檔就是所謂的「空班」，員工中間休息空檔也只能綁在公司附近，根本無法回家休息。另外科技人的長工時已是業界皆知的潛規則，日前就有網友發文表示每天工作13小時是常態，但起碼可以換來加班費、三節獎金以及可觀的年終分紅，雖然爆肝也只好拚了。