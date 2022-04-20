陸廠太陽光電洗產地疑雲 經濟部一個月內清查

美國商務部於3月28日針對陸資太陽能廠透過東南亞製造「洗產地」、以高關稅一事進行調查，此事引起立委、外界關注，經濟部長王美花今（20）日於立法院經濟委員會承諾，將於一個月內查明。

台灣明令禁止進口中國生產的太陽能面板，立委陳亭妃表示，依照目前法規，有問題的是「中國大陸業者於中國大陸生產後，運到東南亞改標籤後，輸到台灣」，不過「中國大陸業者在東南亞設廠生產後，輸到台灣」在法律上是沒有問題的，這部分要怎麼去了解、確認業者真的在東南亞有工廠生產？

王美花回應，會跟財政部海關合作來查，經濟部在東南亞也有駐地單位，可以實際去查證有沒有進口產品標籤上的工廠。她也允諾，將在一個月內查出大概方向。

立委楊瓊瓔指出，若業者將產品經東南亞「改標籤」後輸到台灣，不單是規避禁止中國大陸太陽能面板進口的規定，本身就已經違反「貿易法」第17條產地標示不實。但更重要的是，是否已經有台灣的太陽光電業者用低價進口的模組，去頂替國產的模組？這等於是太陽光電躉購費率中，以國內生產成本來計算的部分，其實是去補貼了「洗產地」的業者，這也要查出來。