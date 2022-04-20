台電儲能指標案 龍潭儲能統包工程由東元電機團隊得標

台灣電力公司今（20）日公告，龍潭超高壓變電所(E/S)儲能設備系統案，由東元電機（1504）團隊以新台幣26億元得標。東元電機董事長邱純枝表示，龍潭超高壓變電所(E/S)儲能設備系統屬於國家重要等級建設，能夠得標承攬統包工程，主要是東元電機除了擁有大型儲能系統的建置能力與經驗，團隊中更結合了國際儲能龍頭Fluence一起加入，未來可望協助台灣穩定供電，使台灣的電力系統更加安全可靠。

為配合2025年再生能源目標，台電規劃在自有場地建置160MW儲能案場，其中，龍潭超高壓變電所儲能系統是全台規模最大的案場，裝置容量在全台29個超高壓變電所當中，位居首位，規模達60MW，佔台電自建儲能容量佔比37.5%，也是全台345KV超高壓輸電線路的重要節點。

東元表示，全案預計於2022年04月開工，2023年完工啟用。案件囊括了提供台灣電力系統的輔助服務與穩定作用，將有利於超高壓變電所與儲能系統介面整合與測試，使電力系統更加安全可靠。

東元電機董事長邱純枝指出，未來離岸風電大量加入台電系統後，儲能系統在電網穩定性將扮演重要角色，東元在風、儲市場所累積的豐富經驗以及具備的專業能力，將攜手國際合作夥伴，在台灣進行能源轉型的過程中，積極參與，並且致力於將國際一流儲能系統工程技術生根台灣。

東元近年持續投入再生能源市場，於2015年跨足儲能領域，完成多起國內外的儲能系統案件，且連續三年取得離岸風電陸上變電站統包工程，累積約2GW，市佔率已達35%。其中彰芳西島風場第一期的100MW陸上變電設備，已成功加入台電系統。

另一方面，東元電機與Fluence自2020年以來，即在台灣儲能市場展開合作，此次東元團隊引進全球儲能業界領導大廠Fluence的加入，也是優於其他競標廠商的有利條件之一。Fluence亞太區總裁 Jan Teichmann 表示，很榮幸得到台電認可，並與合作夥伴東元共同承攬此一重要的儲能專案。感謝台電和東元對Fluence可靠的產品、成熟的技術和實績的信任，我們有信心在台灣的儲能領域樹立榜樣，永續經營，為台灣能源轉型做出更大的貢獻。