前三月僑外資來台 金額年增125.61%

經濟部投審會20日公布數據顯示，今年1到3月，核准僑外資來台金額約27億4712萬美元（約合新台幣824億1363萬元），較上年同期增加125.61%最多。此外，首季新南向國家來台投資金額年增56.58%，陸資來台金額則年減54.59%。

據統計，今年1到3月，投審會核准僑外投資件數為562件，較上年同期減少15.36%；核准金額方面，投(增)金額計27億4712萬美元，年增125.61%。

投審會指出，金額增加，主要因首季核准丹麥商CI II CHANGFANG K/S等以約新台幣105億6343萬元，對哥本哈根基礎設施彰芳股份有限公司增加貸款投資，用以轉投資彰芳離岸風場，以及日商日立以約新台幣246億7308萬元取得永大機電3億7900萬2832股等大型投資案所致。

1到3月，投審會核准新設公司件數為327件，投資金額約2億3374萬元，並核准新南向國家來台投資件數為118件，年減8.53%，但金額計約2億5445萬美元，年增56.58%，其中投資來源地主要為新加坡、泰國及澳大利亞。

陸資來台方面，前3月核准陸資來台投資件數為13件，年增116.67%；投(增)資金額計652萬3000美元(折合新台幣1億9569萬元)，年減54.59%。投審會指出，金額減少，是因去年同期有香港商永道無線射頻標籤(香港)有限公司，以新台幣2億7450萬元增加台灣分公司營業所用之資金等大型投資案，比較基期偏高所致。

投審會統計，自2009年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1523件，核准投(增)資金額計25億3404萬9000美元(折合新台幣760億2147萬元)。

對外投資方面，前3月投審會核准(備)對外投資件數為148件，年增62.64%，投(增)資金額計約20億2761萬美元，年增67.39%，主要來自核准緯穎科技4億美元增資美國子公司、台北富邦以約新台幣60億元，受讓取得韓國HYUNDAI CARD CO., LTD. 10%股權等大型投資案所致。

對中國大陸投資方面，前3月核准投資件數為98件，年減10.09%；核准投(增)資金額計8億4576萬9,000美元(折合新台幣253億7307萬元)，年增31.83%。