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許銘春：勞動部紓困方案 延至明年6月底
勞動部長許銘春今接受資深媒體人黃光芹「新聞不芹菜」節目專訪，因行政院已拍板延長「嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例（以下簡稱特別條例）」及特別預算施行期間至明年6月30日，許銘春說，配合特殊條例延長，勞動部的安心就業、充電再出發、安心即時上工等紓困計畫也會跟著延，減低疫情對勞工的衝擊。
許銘春表示，先前內部就討論過，就算特別條例沒有延長，但因為疫情還在，勞動部相關紓困計畫仍會轉型、持續，日前因行政院拍板決定特別條例再延一年，勞動部的相關紓困措施也會跟著繼續，包括充電再出發、安心就業及安心即時上工計畫也會跟著延至明年6月底，目前就業安定基金水位來有4、500億元，應能足夠支撐紓困相關計畫到明年。
許銘春說，根據統計，勞動部這兩年多年來用在紓困的預算就有1168億元，截至目前已協助591萬名勞工、74萬個事業單位。
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