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今年基本工資調漲抗通膨？ 許銘春：現在談還太早

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長許銘春說，今年的基本工資要不要調、調多少，都要像歷年等到第三季再開會審議，「還有很多變數，現在談有點太早」。本報資料照片
勞動部長許銘春說，今年的基本工資要不要調、調多少，都要像歷年等到第三季再開會審議，「還有很多變數，現在談有點太早」。本報資料照片

勞動部長許銘春今接受資深媒體人黃光芹「新聞不芹菜」節目專訪，針對通膨嚴重吃掉勞工薪水，導致勞工實質減薪，勞團要求應大幅調漲基本工資對抗通膨，許銘春說，往年基本工資審議會都在第三季召開，目前還很多變數，現在談有點太早。

許銘春就任勞動部長至今4年2個月，創勞動部改制以來的歷任部長任期紀錄，她今天上節目細數政績，回想每年的基本工資審議會，許銘春說「這個不容易，要靠勞資政學溝通」，她上任第一年開會就開了9小時，而這4年來，基本工資年年調漲，基本工資月薪從她上任時2萬2000元調至今年2萬5250元，調幅14.7%，時薪則從140元調漲至168元，調幅20%。

許銘春表示，調漲基本工資是為了照顧邊際勞工，站在勞動部立場，當然要努力讓基本工資調升，對於近來通膨嚴峻，若調薪幅度不夠，薪水仍被通膨吃掉，勞團今年五一訴求就是實質調薪抗通膨，她說，今年的基本工資要不要調、調多少，都要像歷年等到第三季再開會審議，「還有很多變數，現在談有點太早。」

許銘春表示，必須先了解通膨原因，因基本工資攸關勞工實質購買力，通膨之下，勞工不調薪就等於被減薪，若是能源、原物料等供應鏈長期因素導致通膨，基本工資就應適度反應跟著調升，讓勞工買得起東西，但若是戰爭等短期因素造成，就還會有變化，這些都會納入考量。

許銘春說，基本工資審議採合議制，參考物價指數、經濟成長率等經濟、社會情勢來做審酌，現在疫情仍瞬息萬變，很難用以前常軌看待，但若屆時疫情趨緩，基本工資審議能照常軌、邏輯討論，就會有比較好的結果，等第三季召開審議會時會做通盤考量。

基本工資 通膨 勞動部

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