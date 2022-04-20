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中信銀推獨資企業主App 四大專屬特色

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
中信銀行特別設計獨資企業主個人與企業雙向查詢及互轉專屬服務。中信金控/提供
中信銀行特別設計獨資企業主個人與企業雙向查詢及互轉專屬服務。中信金控/提供

中國信託商業銀行表示，籌備一年時間，全新推出「中國信託行動e-Cash」App，打造獨資企業主個人與企業雙向查詢機制，最新推出的四大專屬特色，可有效管理金流往來及資金調度。

根據經濟部中小企業處統計，台灣中小企業中以獨資經營家數最多，約占國內中小企業家數逾五成，新型冠狀病毒(COVID-19)疫情更是衝擊中小企業的金流操作與營運型態。

中國信託銀行針對上千位企業客戶問卷調查與深度訪談，籌組敏捷管理與開發團隊，推出中國信託行動e-Cash App，具備四大專屬特色，有效解決企業主使用遠距金融服務的痛點。

首先為功能服務創新，除了交易授權放行，設計獨資企業主個人與企業雙向查詢及互轉專屬服務；其次為公司授權使用，提供客製化合約編號服務，不同合約編號可授權不同負責人員使用，方便管理公司帳務。

第三為企業主整合服務，提供獨資企業主同時可於中國信託行動e-Cash的App與Home Bank App查詢公司與個人帳務餘額；最後為帳務管理，客製化公司收支明細查詢，企業主可依需求選擇時間、金額、不同負責人員和交易條件等管理公司帳務。

中信銀行秉持以客戶體驗為核心的設計精神，協助中小企業主完整照顧個人、家庭與企業的全方位需求，此次籌備規畫採取敏捷管理及專案開發方式，共舉辦23場易用性測試，邀請逾千位34歲至54歲的企業主，從金融交易、帳務管理、事業經營等面向與試用，逾五成受測者給予滿分。

中國信託行動e-Cash App滿足企業主管裡公司帳務收付、即時授權交易放行，以及公司交易狀態隨時查詢等需求，同時針對獨資型企業主，推出個人與企業雙向查詢的專屬服務，貼近更多在公司身兼校長兼撞鐘的獨資老闆，輕鬆掌握公司帳務與金流，專注發展事業及管理需求。

中國信託商業銀行 中信銀行

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