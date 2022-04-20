疫情海嘯將至 勞部：聘僱移工30人以上企業須設防疫長

因應本土疫情升溫，勞動部修正移工防疫指引，聘僱移工達30人以上企業，應指定防疫長及防疫管理人員；另外防疫宿舍工作人員，皆應接種COVID-19疫苗追加劑且滿14天，才能從事工作。

因移工群聚，易成為疫情重災區，為指導雇主、移工及仲介公司於防疫期間有明確依循，勞動部持續滾動修正「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」(簡稱移工防疫指引)。

勞動部表示，這次新修正移工防疫指引，規定聘僱移工人數達30人以上的事業單位，必須指定相當層級人員擔任防疫長及制定防疫計畫，以及適當層級人員(例如職業安全衛生、健康服務醫護、人力資源或風險管理等部門主管或人員)擔任防疫管理人員，防疫計畫應依照移工工作場所及宿舍管理，規範相關防疫措施，及後續如有疫情發生之處置SOP。

勞動部表示，防疫長及防疫管理人員應協助移工儘速接種疫苗、落實實聯制、防疫宣導、防疫物資準備及移工健康監測等。如事業單位有確診個案時，防疫長應擔任與衛生主管機關聯繫窗口，並負責通報勞工主管機關、掌握確診者的職場接觸者名冊，以及配合辦理疫調等。另須依防疫計畫所訂SOP安置移工，或配合衛生主管機關，進行防疫應變工作，例如安排確診移工隔離或安置，及相關交通接送與隔離期間之生活照顧等。

另經指揮中心同意，前已開放入境移工得於仲介公司設立之防疫宿舍進行檢疫，因檢疫宿舍之工作人員為高接觸風險工作者，同步明訂防疫宿舍工作人員，皆應接種COVID-19疫苗加強劑且滿14天，始能從事工作；但經醫師評估且開立不建議施打COVID-19疫苗證明者，須每周一次自費快篩或PCR檢驗陰性。

勞動部補充，近期國內疫情嚴峻，現行移工防疫指引所定各項強制性規範，如落實分流分艙、移工宿舍禁止不同公司混住、針對移工每日健康監測及安排就醫等應辦事項，請雇主加強落實。雇主如未落實應辦理措施，將依《就業服務法》第57條第9款規定要求限期改善、裁處罰鍰，並視個案情節，最重將廢止雇主聘僱或招募許可。