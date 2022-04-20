國內快篩試劑拉產能 王美花：協助解決生產瓶頸

國內確診人數日益增加，快篩試劑逐漸增加，價格卻始終無法降下，衛福部日前已啟動徵用國內核准專案製造的快篩。經濟部長王美花今（20）日表示，經濟部協調廠商加快生產，現在也針對廠商有無瓶頸提供協助，並將生產快篩優先供給地方政府、醫療院所。

政府宣布與病毒共存，也讓快篩試劑需求逐漸提升，但國內一劑快篩要價300元以上，相較國外非常昂貴。

衛福部日前宣布，4月14日至7月31日，徵用國內五家核准專案製造的快篩，目前廠商每月最大產能約490萬劑，預計5月可提升至1,280萬劑，後續新購置設備陸續到位，更可望增加至1,580萬劑。

衛福部目前核准的快篩專案製造廠商包含泰博科技（4736）、寶齡富錦生技（1760）、台塑生醫、凌越生醫、安特羅生物（6564）等五家。

王美花今日於立法院經濟委員會接受國民黨立委謝衣鳳質詢；當被問到快篩國家隊，王美花回應，疫情指揮中心物資組是由經濟部次長陳正祺擔任組長，目前負責派駐法人在各個工廠協助生產瓶頸，確保機械、料源問題等要備妥。

而對於衛福部表示，5月產能將會提高到1,280萬劑，王美花表示按照自己理解，大部分進口，一部分是國內，進口比例會比較多。

經濟部官員進一步解釋，快篩試劑並不像口罩可以迅速到位，必須還有培養液養成時間，目前就是國產逐步增加產能，而同時間也會大批進口。如果進口順利，國產就無須徵用那麼多，便可以比照口罩實名制最後階段，也就是部分徵用之餘，其餘以市價販售。

對於衛福部目前快篩最便宜採購價為59元，未來是否可能更低。王美花表示，更低應該不可能，59元是共同供應契約的價格，「據我們的了解，廠商59元其實是完全不划算的。」