快訊

長榮海運 「筆試面試」關卡曝光 考NFT、算8位數加法

國內快篩試劑拉產能 王美花：協助解決生產瓶頸

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

國內確診人數日益增加，快篩試劑逐漸增加，價格卻始終無法降下，衛福部日前已啟動徵用國內核准專案製造的快篩。經濟部長王美花今（20）日表示，經濟部協調廠商加快生產，現在也針對廠商有無瓶頸提供協助，並將生產快篩優先供給地方政府、醫療院所。

政府宣布與病毒共存，也讓快篩試劑需求逐漸提升，但國內一劑快篩要價300元以上，相較國外非常昂貴。

衛福部日前宣布，4月14日至7月31日，徵用國內五家核准專案製造的快篩，目前廠商每月最大產能約490萬劑，預計5月可提升至1,280萬劑，後續新購置設備陸續到位，更可望增加至1,580萬劑。

衛福部目前核准的快篩專案製造廠商包含泰博科技（4736）、寶齡富錦生技（1760）、台塑生醫、凌越生醫、安特羅生物（6564）等五家。

王美花今日於立法院經濟委員會接受國民黨立委謝衣鳳質詢；當被問到快篩國家隊，王美花回應，疫情指揮中心物資組是由經濟部次長陳正祺擔任組長，目前負責派駐法人在各個工廠協助生產瓶頸，確保機械、料源問題等要備妥。

而對於衛福部表示，5月產能將會提高到1,280萬劑，王美花表示按照自己理解，大部分進口，一部分是國內，進口比例會比較多。

經濟部官員進一步解釋，快篩試劑並不像口罩可以迅速到位，必須還有培養液養成時間，目前就是國產逐步增加產能，而同時間也會大批進口。如果進口順利，國產就無須徵用那麼多，便可以比照口罩實名制最後階段，也就是部分徵用之餘，其餘以市價販售。

對於衛福部目前快篩最便宜採購價為59元，未來是否可能更低。王美花表示，更低應該不可能，59元是共同供應契約的價格，「據我們的了解，廠商59元其實是完全不划算的。」

王美花 衛福部

延伸閱讀

協調加快生產快篩試劑 王美花：優先供地方、醫療院所

後發先至 王美花：台灣光電、離岸風電裝置量超過日韓

2025能源配比跳票 王美花：綠能裝置容量已超日韓

校校會限電？王美花指非外界所言的限電措施

相關新聞

哈日族再忍一下！專家曝兩因素 日圓仍可能續貶

外界關注日圓兌美元匯率是否還會持續走貶，專家表示，基於金融市場預期心理造成的「自我實現」以及日本央行沒有要特別改變寬鬆貨...

3月外銷訂單首站上600億大關 估4月黑天鵝影響加劇

經濟部統計處今（20）日公布3月外銷訂單表現金額為626.9億美元，不僅創下歷年同月新高，更是3月首度站上「600億美元...

使用期限剩不到10天 紙本五倍券兌領率已逾九成

為因應疫情衝擊提振內需經濟，政府發放紙本及數位振興五倍券，財政部國庫署副署長顏春蘭表示，紙本五倍券自去年10月15日開始...

3月外銷訂單金額626.9億美元 連25紅

經濟部統計處今（20）日公布3月外銷訂單表現金額為626.9億美元，創歷年同月新高，年增16.8%，拿下「連25紅」。第...

本土確診數暴增 上班族最盼：彈性上下班、在家工作

本土疫情有擴大跡象，不少企業也啟動防疫措施，包括分流辦公、在家工作等模式，根據1111人力銀行調查指出，上班族目前最嚮往...

陸廠太陽光電洗產地疑雲 經濟部一個月內清查

美國商務部於3月28日針對陸資太陽能廠透過東南亞製造「洗產地」、以高關稅一事進行調查，此事引起立委、外界關注，經濟部長王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。