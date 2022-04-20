輸入性通膨成型 中經院大幅上調今年CPI2.56%

中經院今天公布最新2022年台灣經濟成長率預估3.96％，較去年底上修0.29個百分點，主要是今年出口及投資成長表現亮眼，中經院院長張傳章表示，成長模式呈現內外皆溫，連續三年經濟成長都在3.4%以上。但2022年因能源及大宗物資明顯上漲，國內輸入性通膨儼然成型，消費者物價指數（CPI）則大幅上修到2.56%，上調0.69個百分點。

中經院表示，2022年各季成長率因比較基期影響，呈現逐季攀升趨勢，各季成長率分別為2.94％、3.16％、4.70％、4.90％。國內需求貢獻3.08個百分點，其中民間消費貢獻2.23個百分點，有別於前兩年之負或零貢獻、固定資本形成貢獻1.09個百分點 ；國外淨需求貢獻0.88個百分點。

2022年全球及主要國家CPI走勢逐月攀升，年增率預測值也自年初來逐月上修。由於國內之輸入物價指數攀增，輸入性通膨儼然成型，並直接影響WPI年增率，2022年WPI年增率預估值約為10.12％，達到兩位數成長；2022年CPI年增率預估值約為2.56％，較2021年底預估的1.97%差距0.59個百分點。

新台幣走勢方面，中經院預估2022年新臺幣兌美元匯率均價預估約為28.51元，較2021年之平均匯率28.02貶值1.75％；雖然台幣走貶，但在亞幣之中呈現相對強勢。由於疫情防護已由群體免疫轉向有效免疫，並且因就業模式多元發展，預估2022年失業率為3.65％，較2021年之3.95％減降0.30個百分點。

張傳章表示，今年經濟成長模式是內外皆溫，國內需求貢獻由連續兩年的負成長轉正成長2.23個百分點，國外淨需求0.88個百分點。至於明年經濟預測是3.46%，連續三年經濟成長都超過3.4%。

他說，中經院上修今年經濟成長率，原因是第一季出口非常亮麗，因此上修商品及勞務，其中除了出口成長，民間投資持續上揚，尤其是科技大廠，以及風力、綠電及都更都看到大力投資。

至於未來不確定因素，張傳章表示有四大關鍵變數，分別是疫倩、地緣政治、通膨升息及近期的中國大陸封城對供應鏈影響，這些都是動態不確定因素，可能會持續對台灣經濟影響，但目前掌握的數據，台灣不論是出口或投資還是維持相當不錯動能。

今年經濟成長率有機會保四？張傳章表示，目前的確面對很多不確定因素，目前預測3.96%，不代表4%不可能，但要看不確定因素是往正向還是惡化？例如烏俄戰爭是否惡化？中國大陸封城是否拉更長？由於這些都無法事先預估，還要看未來發展。