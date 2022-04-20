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中經院上修經濟成長率為3.96% 「保4」不確定因素仍大

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

中經院今（20）日發布2022年台灣經濟成長率為3.96%，雖上修去年12月預測值0.29個百分點，但並未「保4」。中經院院長張傳章表示，預估今年的經濟成長模式呈現「內外皆溫」情形，但通膨、升息、俄烏戰事、本土疫情及中國大陸封城，都是一些動態不確定因素。

張傳章指出，此次中經院上修今年全年台灣經濟成長率，主要是因為第1季的出口真的非常亮麗，且民間投資也持續成長，包括科技大廠、風電、綠能、都更等產業都維持相當不錯的動能。張傳章強調，目前還是面對許多不確定因素，但也不代表經濟成長率要達4%不可能，而是要看這些不確定因素接下來是往正向走，還是更加惡化而定。

同時，中經院今日也同步上修今年CPI年增率預估值約為2.56%，較2021年的1.97%差距0.59個百分點。張傳章表示，此次CPI年增率預估值上修主要原因是國際能源價格和大宗物資價格大幅上調所致。且由於國內的輸入物價指數攀增，輸入性通膨儼然成型，並直接影響WPI年增率，2022年WPI年增率預估值約為10.12%，達到兩位數成長。

另在失業率部分，中經院表示，由於疫情防護已由群體免疫轉向有效免疫，並且因就業模式多元發展，預估2022年失業率為3.65%，較2021年的3.95%減降0.3個百分點。

失業率 經濟成長率 疫情

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