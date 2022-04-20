缺工缺料？ Q1營造材料類指數較上年同季漲12.41%

主計總處發布國情統計，近年因國內工程量體大幅成長，推升國內營建勞務及材料需求，加上疫情影響，110年5月起營造工程物價指數漲幅超過兩成，今年以來又因俄烏戰事拉升原油及大宗物資價格，1-3月平均漲10.21%。今年第1季平均營造工程材料及勞務兩大類較去年同季各漲12.41%、6.52%。

主計總處表示，近年因各項工程成長幅度大，國內營建勞務及材料需求增，加上疫情影響缺工嚴重，國際相關材料價格上揚，110年以來營造工程物價指數漲勢顯著，自110年5月起，較上年同月漲幅均超過2位數；111年續因俄烏戰事拉升原油等能源及大宗資材價格，指數續揚，1月漲9.24%，2月及3月續漲10.03%及11.36%，1-3月平均漲10.21%。

以今年第1季平均營造工程材料及勞務2大類指數觀察，材料類指數較上年同季漲12.41%，其中權重最大(占比19.50%)之金屬製品漲 17.35%，主因國際廢鋼價格續揚，致鋼筋及型鋼分別上漲17.90%及11.88%；機電設備類漲15.25%，主因國際銅價走高，帶動電線電纜上漲25.10%，加以配電盤漲21.85%所致。另水泥成本上揚亦帶動預拌混凝土漲7.83%，致水泥及其製品類上漲8.20%。

勞務類則上漲6.52%，其中工資類漲6.14%，主因建廠需求孔急，勞力短缺所致；機具設備租金類亦因油料及操作手工資雙漲，上漲7.30%。