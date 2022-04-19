台灣充電服務商機前景看俏 估2031年需求達160億元

電動車商機快速引爆，不只車廠引進電動車熱賣，充電設備與系統吸引各家競逐。充電服務以及充電設備均將有龐大的商機，目前已經吸引眾多國內設備大廠投入，包括台達電（2308）、中保（9917）等介入，華城（1519）與裕電則是發展充電椿建置，如今並有新創充電服務業者如U-POWER嗅得先機、提前加入戰場布局。

U-POWER旭電馳科研執行長陳鵬旭表示，電動車已經是不可逆的趨勢，全球汽車公司多已停止內燃機引擎的開發計劃，全面朝向電動車發展。以台灣汽車市場在全球車廠屬於已開發市場的定位，電動車推展的進度可能比國發會所設定的目標更早達成。

旭電馳自己的研究估計，台灣預計在2031年就可以達到總電動車車口數100萬輛的門檻，佔總保有車口數超過1成。屆時市場對於超高速充電站的需求將達到600座、充電槍需要5,000支，每年在充電服務的需求達到160億元。

除了充電服務的市場規模龐大之外，超高速充電設備市場亦是不容小覷。以前述5,000支充電槍的布建需求，光是充電樁的硬體需求就要超過25億元的投入，還不包含周邊的土建、配電設備等的投入，是個相當龐大的產業鏈。而從2031年到2040年，電動車在新車銷售的佔比還將提升至100%，逐步朝每年增加45萬輛電動車發展，預計電動車的總車口數將以每3年增加100萬輛快速成長，因此充電服務的需求也將持續高速率成長。因此，瞄準「超高速充電」的市場布局，不僅意在積極搶佔先機、更是志在提升台灣電動車主整體用車體驗。

華城電能也與和泰汽車（2207）合作，成為LEXUS首款純電動車UX 300e的充電夥伴，從設備、站點設置到車主家用裝置，提供完整一站式服務。華城電能預計於2022年完成建置25座直流快充站（DC站）與500座交流充電樁（AC樁）。

旭電馳科研表示，在4月底之前，台北、台南、恆春、台東的4個站點將會全數上線試營運，讓全台電動車車主可以享受環島超高速充電服務，在5月31日正式營運，並預計在上半年完成15個站點的布建，並在年底達到25個站點，以提升覆蓋率，讓充電服務更為便利。