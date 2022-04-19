台灣、賓州經貿科技合作論壇今舉行 智慧產業深度交流

為慶祝美國賓州今年3月恢復在台設立貿易投資辦事處，經濟部貿易局、賓州經濟發展廳與駐紐約台北經濟文化辦事處於今（19）天舉行「台灣-賓州經貿與科技合作線上論壇」，藉由分享雙方先進製造及智慧機械產業發展進程，開啟合作商機。

本次論壇由貿易局局長江文若、賓州州長Tom Wolf、駐紐約大使李光章及電電公會理事長李詩欽致詞，為論壇揭開序幕，並邀請到賓州經濟發展廳副廳長David Briel及賓州駐台辦事處處長Liran Golan介紹賓州優勢產業及投資環境。美方由卡內基美隆大學國家機器人工程中心、匹茲堡機器人協會及RE2機器人公司代表，介紹賓州先進製造及人工智慧發展；我方則由廣運機械工業有限公司及電電公會代表，介紹我國智慧產業發展。

江文若表示，在後疫情時代，製造業必須變得更加自動化並更靈活，以因應產線變化，我國政府也鼓勵業者回應製造業生產線快速變化的需求。現在，台灣與賓州在人工智慧及機器人等領域已建立合作，期盼整合台灣在機械、資通訊及電子研發的優勢，發展智慧機器人科技。

Tom Wolf表示，先進製造及創新是賓州關鍵產業，例如費城的細胞及基因療法、匹茲堡的工業自動化與自駕車。他說，賓州優秀人才及企業應用這些創新技術改變我們工作、移動及治療疾病的方式。

貿易局統計，賓州與我經貿互動良好，每年雙邊貨品貿易額均超過11億美元，疫情期間也持續成長。這幾年雙方也在機器人、人工智慧、自駕車及物聯網等領域合作。