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環保署預告 將禁止輸入含石綿產品

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

環保署今（19）日預告「限制含石綿產品輸入」草案，未來正式公告後，將禁止含石綿產品輸入。預告期為60日，各界仍可提供意見。

環保署表示，石綿纖維直徑極其細小且不溶於水，急性暴露可能造成眼睛及皮膚刺激和咳嗽，慢性吸入石綿則會累積於肺泡無法排除，最終發展成石綿肺症或肺癌等癌症，逐步限用、禁用石綿已為國際趨勢。

環保署於78年5月1日公告石綿為第二類毒性化學物質，逐年限制石綿使用用途，除了用於研究、試驗、教育外，其餘用途均已禁止，至於含石綿產品輸入部分尚須進一步管制。

鑑於石綿對於環境及人體健康之危害，且隨煞車、防火及隔熱材料技術發展，多數含石綿產品已有替代產品。為配合國際管制趨勢，預告禁止含石綿產品輸入，以加強國內石綿之管理，期能達維護環境安全之目標。

預告草案也設有但書，若有保護民眾和軍事用途所必須、作為研究試驗教育用途、無法取得適當之不含石綿成分產品之替代品，可向中央主管機關申請，獲准後才能輸入。

預告草案相關資料詳細內容，請參閱環保署新聞專區下載附加檔案 (https://enews.epa.gov.tw/enews/)，或於預告日起3日後至行政院公報資訊網(https://gazette.nat.gov.tw/egFront/)下載，歡迎各界於本預告刊登公報之次日起60日內提供相關意見或修正建議。

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