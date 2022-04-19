MET揭牌 賴清德盼修法讓醫療機構方便赴他國投資

副總統賴清德今（19）日出席「台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會」（MET）揭牌，盼此國際醫療國家隊能完成三個任務，也提及我國應修法或推動相關政策，讓國內醫療機構能方便地到他國投資，或到政府所選定國家興建醫院等。

賴清德今日上午出席MET的揭牌儀式與醫療健康產業專題研討會，表示為響應蔡總統新南向政策，政府推動新南向醫衛合作計畫等國際醫療服務，第一期自2018到2021年，從新南向國家來台接受醫療服務的人數就高達51萬人次，代表「一國一中心」政策非常成功。

賴清德表示，MET的成立，等於是讓台灣的國際醫療服務升級為2.0，過去是被動經由轉介到台灣進行醫療服務，轉變為台灣主動到當地國去建立醫院，並進一步提供醫療服務，今天MET揭牌，更彰顯大家都是國際醫療國家隊。

賴清德期盼，國際醫療國家隊可以完成三個任務。第一，持續深化過往的醫療服務，不管是質或者量，都能增加；第二，協助產業界到當地拓展，也就是利用醫療帶動相關產業的發展；第三，經由醫療服務增進國與國之間的關係。

賴清德認為，醫療沒有分國界，也沒有族群的界線，是一項人權，所以無論是在哪一個國家，我們所提供的醫療一定會贏得該國不分黨派的肯定，這是非常好的醫療外交形式。

賴清德提及，MET已開始運作幾個月，並已與馬來西亞、越南等地合作，評估投資興建醫院，值得肯定；但他也特別跟在場的醫界人士分享幾點需要留意的地方。

首先，雖然一開始可以從中小型的醫院開始，但是最終應該要有類似醫學中心規模的目標。其次，當地的醫療人才無法完全依靠台灣，勢必要培養該國的醫療人才。

此外，我國也應修法或推動相關政策，讓國內的醫療機構能夠很方便地到他國投資，或到政府所選定的國家興建醫院等。

賴清德表示，MET的成立，讓國內有意願、有志願、有使命感的醫療院所能夠發揮所長，雖然，後續仍有許多要做的事情，但他對於台灣的國際醫療深具信心。

賴清德說，就像台灣有許多中小企業的隱形冠軍一樣，台灣的醫療服務水準與醫院經營的實力，也絕對有這樣的能力，能夠為醫療產業拓展更大的市場版圖。