快訊

確診在家隔離防疫保單賠不賠？10大問答一次看懂

國銀在大陸又爆踩雷 3家台資銀行踩雷6500萬美元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鄧振中、戴琪視訊會議 持續討論台美雙邊貿易議題

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導
行政院政務委員鄧振中。(本報資料照片)
行政院政務委員鄧振中。(本報資料照片)

行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中，在美東時間18日與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）舉行視訊會議，兩人探討去年6月召開的第11屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議以來，雙邊貿易議題的持續進展，但未知是否觸及台灣參與印太經濟架構（IPEF）之議題。

美國貿易代表署（USTR）在會後公布簡短紀要，提及鄧振中、戴琪兩人在會中，檢視去年召開TIFA以來，台美雙邊貿易議題的持續進展，以及討論多邊組織的合作。

紀要也提到，鄧振中、戴琪也討論到台美共同關心的議題，包括區域與世界貿易組織（WTO）在內的多邊組織合作，並同意會在未來數個月內，就這些議題與其他議題保持聯繫。

至於美國所倡議的印太經濟架構，台灣曾多次表達參與的意願，不過本次對話紀要，並未提及鄧振中、戴琪是否就此交換意見，也退提及美國是否會將台灣納入參與。

鄧振中 TIFA

延伸閱讀

戴琪鄧振中二度會晤 美事後說明未提及印太經濟架構

美菲防長會晤 深化合作並承諾印太安全穩定

美台經貿首長將通話 雙邊關係與印太經濟架構備受關注

中俄美英相繼派出高層訪問「這國家」 背後目的是什麼？

相關新聞

國產署原址改建案 21日將開說明會

國產署今（19）日表示，國產署辦公廳舍原址改建案已於4月1日重新招商，並將於4月21日舉辦招商說明會，未來國產署將分回1...

台積電補貼員工買自家股票 洩漏出進場好時機？

台積電為留才及搶才再祭出新作法。繼2021年結構性大調薪、今年大幅例行性調幅及發行限制型股票後，決定再補貼員工買自家股票，待董事會決議後實施。儘管細節尚未敲定，但外傳補助幅度也「會讓員工很開心」。

藝FUN NEXT App送100點紅利點數 可折抵表演或電影票券

文化部今（19）日宣布，將偕同國家兩廳院推出首波全新回饋機制，即日起至5月31日，藝FUN NEXT會員登入藝FUN N...

國產署改建案 官員：有信心不會流標

財政部國產署辦公廳舍原址改建案於4月1日公告招商，國產署副署長李政宗表示，為使有意願參與投標廠商了解改建案相關事宜，將於...

台灣、賓州經貿科技合作論壇今舉行 智慧產業深度交流

為慶祝美國賓州今年3月恢復在台設立貿易投資辦事處，經濟部貿易局、賓州經濟發展廳與駐紐約台北經濟文化辦事處於今（19）天舉...

立院三讀 微型電動二輪車須掛牌照、保強制險

立法院會今（19）日三讀修正《道路交通管理處罰條例部分條文》，將「微型電動二輪車」納管，未來須懸掛牌照、投保強制汽車責任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。