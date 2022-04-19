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鄧振中、戴琪視訊會議 持續討論台美雙邊貿易議題
行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中，在美東時間18日與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）舉行視訊會議，兩人探討去年6月召開的第11屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議以來，雙邊貿易議題的持續進展，但未知是否觸及台灣參與印太經濟架構（IPEF）之議題。
美國貿易代表署（USTR）在會後公布簡短紀要，提及鄧振中、戴琪兩人在會中，檢視去年召開TIFA以來，台美雙邊貿易議題的持續進展，以及討論多邊組織的合作。
紀要也提到，鄧振中、戴琪也討論到台美共同關心的議題，包括區域與世界貿易組織（WTO）在內的多邊組織合作，並同意會在未來數個月內，就這些議題與其他議題保持聯繫。
至於美國所倡議的印太經濟架構，台灣曾多次表達參與的意願，不過本次對話紀要，並未提及鄧振中、戴琪是否就此交換意見，也退提及美國是否會將台灣納入參與。
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