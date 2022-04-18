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古寧儲能系統動工 金門綠能發展再邁前一步

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門古寧儲能系統今天動土，待年底併網後，將成為目前台電最大容量的儲能離網供電系統。記者蔡家蓁／攝影
金門古寧儲能系統今天動土，待年底併網後，將成為目前台電最大容量的儲能離網供電系統。記者蔡家蓁／攝影

金門地區擁有風力及太陽能等優越再生能源發電條件，再生能源發電占比在特定時段甚至可以達到將近4成，考量金門屬小型獨立電力系統，為降低再生能源發電不穩定性衝擊電網，台電持續在金門建置儲能系統，金門古寧儲能系統今天動土，待年底併網後，將成為目前台電最大容量的儲能離網供電系統。

包括金門縣長楊鎮浯、台電副總經理蕭勝任、縣府建設處長李有忠、台電金門區營業處長黃甘杏、金門塔山發電廠廠長葉國佐、力暘能源集團銧昊儲能董事長黃志文等人都到場共同主持動土典禮。

楊鎮浯表示，金門一直是行政院核定的低碳示範島，他在立委任內，就相當關心低碳發展的腳步，就任縣長後，更向行政院爭取到低碳示範島2.0計畫，包含綠能載具、綠色建築等。盼古寧儲能系統年底完工後，能供大小金門更穩定的供電，降低再生能源發電不穩定可能造成的衝擊。

蕭勝任則說，今天的金門古寧儲能系統除了可因應本地穩定供電需求，更可為金門縣電力發展提前部署，在相關電力建設持續進行之時，更希望全體民眾可以理性看待政府能源轉型政策，共同迎接綠能的美好未來。

銧昊公司說明，這個儲能系統除了執行調頻輔助服務(AFC)，配合金門電力系統調度儲存及釋放電力，長效儲能系統更提供多種控制模式，包括固定功率因數調控、能量轉移等功能，輸出額定功率4MW最長放電時間可達6小時，為目前台電最大容量的儲能離網供電系統。

除於提供緊急供電啟動外，更具有移轉白天充沛的再生能源至夜間時段使用，透過雙向的充電及放電，達到供電穩定並減少系統波動之功用。

預計今年12月底前併聯運轉的「金門古寧儲能系統」結合擁有儲能技術的銧昊(股)公司及擁有建置經驗更身兼「POWIN」儲能系統台灣總代理之「立達儲能」，在台灣電力公司及金門縣政府的鼎力支持下，共同打造四強聯手的儲能指標型案場，加速推動金門「金門低碳島、幸福又美好」之願景。

金門古寧儲能系統今天舉行動土，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
金門古寧儲能系統今天舉行動土，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯表示，金門一直是行政院核定的低碳示範島，他在立委任內，就相當關心低碳發展的腳步。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯表示，金門一直是行政院核定的低碳示範島，他在立委任內，就相當關心低碳發展的腳步。記者蔡家蓁／攝影
台電公司副總蕭勝任致詞時指出，今天的金門古寧儲能系統除了可因應本地穩定供電需求，更可為金門縣電力發展提前部署。記者蔡家蓁／攝影
台電公司副總蕭勝任致詞時指出，今天的金門古寧儲能系統除了可因應本地穩定供電需求，更可為金門縣電力發展提前部署。記者蔡家蓁／攝影

金門 供電 再生能源

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