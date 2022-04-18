無薪假逾1.3萬人 製造業、航空業、旅行社人數攀升

勞動部今（18）日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有2167家，13,517人實施無薪假；較上周增加159家、1319人，包括某航空公司通報300多人，某家汽車零件業接續通報百人實施無薪假。

勞動部統計顯示，本期實施無薪假人數最多為支援服務業（含旅行社）8,009人、運輸及倉儲業1,412人、製造業1,156人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉指出，本期人數增幅較顯著的有三大行業別，製造業增加27家、359人；運輸及倉儲業增加13家、388人；支援服務業增加57家、372人。

她分析，支援服務業主要就是旅行社受到邊境管制影響，仍接續實施無薪假；運輸及倉儲業則有一家航空公司接續實施300多人，規模較大。

王金蓉指出，製造業則有二家公司人數較多，金屬機電工業就新增219人，其中一家汽車零組件業者接續實施100多人，可能與個別公司經營情況有關；資訊電子工業增加78人，有一家業者就通報實施60多人，因火災而實施無薪假。