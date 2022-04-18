疫苗接種假雇主不給薪 可改請病假領半薪

近來國內新冠病毒確診數暴增，疫苗打氣上升，勞工接種疫苗當天到隔天的24時均可請疫苗接種假，請假者須出具疫苗接種紀錄卡。不過，疫苗接種假雇主是不支薪，勞工若改請病假打疫苗，可領半薪。

勞動部表示，疫苗接種假是因應疫情而新創的假別，跟現有病假沒有衝突，勞工若要請病假施打疫苗也可以。

疫情指揮中心實施不支薪疫苗接種假，勞工或公務人員接種疫苗當天到隔天的24時均可請疫苗接種假，請假者須出具疫苗接種紀錄卡。舉例來說，某正常班員工是在18日上午10點打疫苗，當天就可請疫苗接種假，19日也可以請，直至20日再出勤上班。不過，18日、19日疫苗接種假將不支薪。

打疫苗只能用疫苗接種假？事實上，勞工亦可以請病假，可領半日薪。

勞動部表示，依現行規定，若無住院，勞工一年病假上限為30天，而疫苗接種假是因應疫情發展而新創的假別，跟現有病假沒有衝突，勞工亦可請病假施打疫苗。