強化電網千億預算計畫 經濟部：4月底完整說明

今年303大停電再度凸顯台灣電網脆弱，政府也為強化電網提出千億預算計畫。經濟部次長、台電代理董事長曾文生今（18）日於立法院受訪談到計畫進度，表示這段時間以來台電、經部持續討論，預定4月底會有比較完整的計劃向大家說明。

而對於今年夏天用電高峰即將到來，台電是否準備好了，曾文生回應，既有措施都會開始採行，包括夏季電價，產業界也都會在尖峰時刻降低用電量，大修機組陸續在5月回歸，面對今年夏天供電情勢依照我們預估加上水情穩定，今年夏天供電是穩定。

經濟部3月公布303大停電檢討報告，停電肇因是興達電廠員工操作不當，導致錯誤電流引發連結至龍崎超高壓變電所的南部地區發電機組全數跳脫，進一步導致全國大停電。

除了台電員工操作問題之外，最大問題被認為是電網層層關卡都不能防堵停電擴大，再度顯示電網改善問題。

對此，經濟部提出未來電網升級六大面向，包括「現有主幹線擴充及強固工程」、「電源直接供應用電中心」、「加速再生能源併網工程」為線路更新與建置，「樞紐變電所加強分群工程」、「供電瓶頸區新建變電所工程」、「變電所改建屋內化工程」主要為變電所建置。