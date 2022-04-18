快訊

台中明道中學2學生確診60人匡列 周二起停課3天

科技人才荒 台大教授：「三面向」夾擊台灣競爭力大傷

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

全球半導體積極擴張，人才需求爆增，但台大電資學院院長張耀文今（18）日示警，少子化、新課綱、考招制度，將三面夾擊不利理工人才養成。

人口負成長已成為產業發展隱憂，根據內政部統計，去年全台人口2,237萬人，其中15到64歲的勞動人口1,654萬，不但創下有史以來佔比最低的紀錄，短短六年，勞動人口已從最高峰的1,736萬，大幅減少了82萬，下滑幅度高達5%。

學生人數逐年衰退，培育科技人才的學界來說，更是膽戰心驚，根據教育部統計顯示，大專校院就讀的學生大約為120萬人，但就讀STEM（科學、技術、工程、數學）相關領域學士班、專科人數卻逐年的下滑，從97學年的50萬，減為107學年的39萬，占全體學生比率也從37.4%減到31.4%，十年來大減11萬人。

台大電資學院院長張耀文表示，過去40餘年來，台灣的科技產業能創造護國神山般的巔峰，關鍵在於「人」，由產官學界一體，培育建構出以STEM理工人才為主要根基的產業文化，打造出讓全球稱羨的科技實力，正因為科技的進程沒有捷徑、也難以彎道超車。但國內在少子化以及新課綱和考招制度弱化STEM教育的夾擊下，產業人才將逐漸不足，而台灣的未來競爭力也將受到傷害。

根據1111人力銀行資料庫顯示，目前開出徵才的企業家數高達4萬6000家，共計釋出67萬3000個工作機會，站上歷史高點，單日網站最高瀏覽數更高達1530萬，創下人力銀行自開站以來新高，說明企業加深徵才力道，也推升求職者態度更加積極，科技業徵才火燙，更反應在開缺上，從IC設計、研發、製程、封測等相關領域全面吃緊。

精誠資訊人資長黃郁仁分析，大學畢業生人數年年下降，理工人才大家搶已是不爭的事實，我們必須和科技大廠競爭資工、資管相關系所畢業生，而且愈來愈白熱化。因此，精誠資訊針對優秀的畢業生，除了提供高於業界水準的薪酬待遇，到職滿三個月，軟體人才會再進行評估調薪，每半年檢視，表現出色的工程師，公司以積極的態度給予實質獎勵，而非全員齊頭式調薪，相形之下，更能達到激勵效果。

黃郁仁指出，產業瞬息萬變，如何讓學生在進入業界時，可以無縫接軌立即上手，這是學校應該要留意的課程編排方針，而精誠資訊，過去一直都有提供長期實習職缺，大四生進到公司，經過一年的內部訓練，順利銜接就業，畢業後的留任率可達七成，實習轉正的同學任用薪資會高於一般管道入職的新人，公司也會認列實習的年資，對年輕人有誘因。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，為了協助科技產業順利找到優秀人才，1111「台灣科技人才發展中心」( https://www.ceu.org.tw/ttdi/ )，協助科技人才培育，從前端的課程規劃、關鍵階段的培訓實作，到受訓結束後的成果驗收、人才媒合，不但為科技產業的人才缺口提供解方，也為產業界培育具備即戰力的科技人才。

人力銀行 精誠

延伸閱讀

陸大學生就業 「今年最艱難」

畢業生瘋跨領域找工作？ 網友現身曝關鍵：原科系待遇差

大陸真正月收入「45K」以上有多少？答案超乎想像

清大理工學碩士不當工程師 改從事這一行網大讚：超賺

相關新聞

陸第1季GDP保5破功 經濟衰退風險逐漸上升？

大陸國家統計局18日公布今年第一季國內生產總值（GDP）為4.8%，低於市場預期，代表保5破功，主要受到俄烏戰爭造成重大損失，以及境內疫情頻發帶來的封控措施，未來幾個月大幅放緩的風險已經上升。...

無適用舊制退休金制度勞工 可申請退還勞工退休準備金

自勞工退休金條例施行（2005年7月1日）後，適用勞動基準法退休金制度（即舊制退休金制度）之勞工逐年遞減或陸續退休，甚至...

古寧儲能系統動工 金門綠能發展再邁前一步

金門地區擁有風力及太陽能等優越再生能源發電條件，再生能源發電占比在特定時段甚至可以達到將近4成，考量金門屬小型獨立電力系...

影／再發振興券？蘇貞昌：視疫情發展而定

行政院院長蘇貞昌今(18)日受訪時表示，紓困振興延長與台灣疫情控制相對穩定有關，而關於尚未用完的1300億元預算，是否會...

無薪假逾1.3萬人 製造業、航空業、旅行社人數攀升

勞動部今（18）日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有2167家，13,517人實施無薪假；較上周增加159家、1...

長程輪脫困 長榮：確認安全無虞後將繼續原定航程

長榮海運旗下貨櫃船長程輪（Ever Forward）在美東時間17日脫困並重新浮起。長榮表示，長程輪將在附近的錨地進行水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。