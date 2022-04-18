科技人才荒 台大教授：「三面向」夾擊台灣競爭力大傷

全球半導體積極擴張，人才需求爆增，但台大電資學院院長張耀文今（18）日示警，少子化、新課綱、考招制度，將三面夾擊不利理工人才養成。

人口負成長已成為產業發展隱憂，根據內政部統計，去年全台人口2,237萬人，其中15到64歲的勞動人口1,654萬，不但創下有史以來佔比最低的紀錄，短短六年，勞動人口已從最高峰的1,736萬，大幅減少了82萬，下滑幅度高達5%。

學生人數逐年衰退，培育科技人才的學界來說，更是膽戰心驚，根據教育部統計顯示，大專校院就讀的學生大約為120萬人，但就讀STEM（科學、技術、工程、數學）相關領域學士班、專科人數卻逐年的下滑，從97學年的50萬，減為107學年的39萬，占全體學生比率也從37.4%減到31.4%，十年來大減11萬人。

台大電資學院院長張耀文表示，過去40餘年來，台灣的科技產業能創造護國神山般的巔峰，關鍵在於「人」，由產官學界一體，培育建構出以STEM理工人才為主要根基的產業文化，打造出讓全球稱羨的科技實力，正因為科技的進程沒有捷徑、也難以彎道超車。但國內在少子化以及新課綱和考招制度弱化STEM教育的夾擊下，產業人才將逐漸不足，而台灣的未來競爭力也將受到傷害。

根據1111人力銀行資料庫顯示，目前開出徵才的企業家數高達4萬6000家，共計釋出67萬3000個工作機會，站上歷史高點，單日網站最高瀏覽數更高達1530萬，創下人力銀行自開站以來新高，說明企業加深徵才力道，也推升求職者態度更加積極，科技業徵才火燙，更反應在開缺上，從IC設計、研發、製程、封測等相關領域全面吃緊。

精誠資訊人資長黃郁仁分析，大學畢業生人數年年下降，理工人才大家搶已是不爭的事實，我們必須和科技大廠競爭資工、資管相關系所畢業生，而且愈來愈白熱化。因此，精誠資訊針對優秀的畢業生，除了提供高於業界水準的薪酬待遇，到職滿三個月，軟體人才會再進行評估調薪，每半年檢視，表現出色的工程師，公司以積極的態度給予實質獎勵，而非全員齊頭式調薪，相形之下，更能達到激勵效果。

黃郁仁指出，產業瞬息萬變，如何讓學生在進入業界時，可以無縫接軌立即上手，這是學校應該要留意的課程編排方針，而精誠資訊，過去一直都有提供長期實習職缺，大四生進到公司，經過一年的內部訓練，順利銜接就業，畢業後的留任率可達七成，實習轉正的同學任用薪資會高於一般管道入職的新人，公司也會認列實習的年資，對年輕人有誘因。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，為了協助科技產業順利找到優秀人才，1111「台灣科技人才發展中心」( https://www.ceu.org.tw/ttdi/ )，協助科技人才培育，從前端的課程規劃、關鍵階段的培訓實作，到受訓結束後的成果驗收、人才媒合，不但為科技產業的人才缺口提供解方，也為產業界培育具備即戰力的科技人才。