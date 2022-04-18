美強化鋰電池自主供應鏈 台廠順風滿帆卡位搶商機

俄烏戰爭下凸顯能源短缺問題，加上零碳排正夯，美國近期掀起電池產業的投資熱潮，近年來美國最大的私人持股公司科氏工業集團（Koch Industries）已成為電池產業最大的投資者之一，無獨有偶，全球最大的工業集團Honeywell以及麻省理工學院子公司24M等也均投入電池產業鏈，顯示出美國正積極打造本土的鋰電池供應鏈，全力衝刺電池技術。

產業內人士表示，在美國鋰電池產業無論是產能、技術均突飛猛進，加上政策強力推動，對身處科技業核心的台灣廠商來說是個難能可貴的機會，可藉此順勢卡位。

據外電報導，知名的煉油巨頭科氏工業已成為汽車製造商之外電池領域最大的投資者之一，近期該公司在電池製造商和電池材料公司領域中，投資了至少7.5億美元，累計至少有10筆的投資案。其中包括與大型電池企業Freyr Battery在美國合資建廠。

前特斯拉高級經理和產業分析師Vivas Kumar表示，科氏工業集團在80多年前成立時是一家煉油企業，現在轉型為美國最多元化的電池投資者。Kumar近期創辦一家電池零組件的新創公司，他說：「光是科氏工業集團入股的不同電池供應鏈的公司數量，就令人震驚。」

Honeywell則是儲能系統的最後一哩，該公司推出電池儲能系統 （BESS） 平台，近期也宣布與挪威清潔能源電池開發商Freyr Battery合作，Honeywell將在2023年至2030年向Freyr Battery 購買19吉瓦時（GWh）的電池。

根據外電報導，Freyr Battery 正與立凱電（5227）計畫成立合資公司，生產磷酸鐵鋰 (LFP) ，科氏工業集團也持有Freyr Battery 約10% 的股權，雙方即將在美國設立規模更大的鋰電池工廠，量產目標是50吉瓦時（GWh）。這些電池量產每年所需要的LFP材料規模，涉及每年10萬噸的規模，商機每年上看新台幣600億元。也就是說，LFP鋰電池原來99%集中在中國大陸生產，而美國正在積極迎頭趕上，並企圖用更先進的電池技術重新取回領導地位。

產業人士認為，近期美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez）、參院預算委員會共和黨首席議員葛理漢（Lindsey Graham）等議員抵台訪問，適逢美國國會議員訪台，樂觀看待台美雙方合作將更具有廣度與深度，除了半導體以外，台灣鋰電池企業也已開始在強化美國鋰電池產業政策中，開始扮演極具關鍵的角色。

據了解，在近年美中貿易戰、俄烏戰爭影響下，加上鋰電池對電動汽車、可再生能源產業的重要性與日俱增，美國已計畫在本土打造完整的供應鏈，美國能源部日前公布「鋰電池國家藍圖」，將投資170億美元、目標2030年前打造當地的鋰電池供應鏈。