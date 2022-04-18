商研院董監事會通過重大人事案 任命王建彬為新任院長

商研院今（18）日宣布，已於15日召開董監事會，會中通過王建彬代理院長真除案，正式任命王建彬為商研院新任院長一職。

商研院董事長許添財表示，自己重視員工、任人為賢，並強調在院內能者皆有機會，王建彬院長就是商研院成立以來首位由內部擢升的院長。

王建彬院長個人學經歷完整且豐富，2005年取得國立交通大學科技管理研究所博士，先後擔任經濟部ITIS計畫辦公室執行秘書、主任，工業技術研究院經理、組長、執行總監、首席特助、主任等要職。自2011年起於商研院服務，擔任經營模式創新研究所所長，更因其卓越的表現於2016年受拔擢出任副院長，於2021年8月接任代理院長。

王建彬院長未來將持續以「四新」：新核心能量、新產品/新服務、新市場/顧客，以及新組織文化為努力目標，並結合許添財董事長提出的新六化：科技化、智慧化、聯網化、文創化、環保化、國際化，引領商研院的同仁們穩健成長、邁向高峰。

此外，王建彬院長帶領的團隊也獲獎無數，包含於榮獲商研院50項獎狀、中華民國13項專利，過去也曾獲得經濟部科技專案計畫成果優良獎、中華民國成功企業經理人、連續二年協助經濟部技術處獲行政院「政府出版品獎」等國家級獎項。同時也擔任經濟部國家創新獎評審委員、經濟部中堅企業審查委員、經濟部國家品質獎評審小組委員等。

王建彬表示，商研院定位為國家級服務業智庫，除持續協助政府訂定商業政策與法規修正、塑造國內良好的經商環境之外，更結合數位科技、人才培育、經營模式、精準行銷與地方在地鏈結，以協助企業營運成長並創造利潤。

王建彬也期許未來將商研院塑造成為幸福企業的典範，包括良好的研究環境、研究資源的整合、行政革新等，讓同仁均可適才適所、快樂工作、進而達到卓越貢獻，發揮影響力與貢獻度，同時帶動商研院的成長及茁壯。王建彬進一步表示，以宏觀角度展望未來，必需由世界看台灣，掌握前瞻趨勢、洞察與滿足消費者需求，逐步達成「引領國家商業發展」、「促進企業茁壯成長」的目標。