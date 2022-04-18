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中鋼宣布調高5月盤價後 法人維持評等為區間操作

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導
中鋼（2002）公布5月內銷盤價，熱軋鋼板及鋼捲、電鍍鋅及熱浸鍍鋅鋼捲每公噸皆上漲1,200元，冷軋鋼捲上漲1,000元，電磁鋼捲上漲500元。 （聯合報系資料庫）
中鋼（2002）公布5月內銷盤價，熱軋鋼板及鋼捲、電鍍鋅及熱浸鍍鋅鋼捲每公噸皆上漲1,200元，冷軋鋼捲上漲1,000元，電磁鋼捲上漲500元。 （聯合報系資料庫）

中鋼（2002）公布5月內銷盤價，熱軋鋼板及鋼捲、電鍍鋅及熱浸鍍鋅鋼捲每公噸皆上漲1,200元，冷軋鋼捲上漲1,000元，電磁鋼捲上漲500元，漲幅符合法人預期下，分析師維持中鋼區間操作的投資建議。

法人機構表示，中鋼5月盤價順利以上漲開出符合預期，近日因為中國大陸疫情造成上海封城，市場擔心鋼鐵需求受到影響，且鋼價位階已高，部份地區傳出鋼價由高檔回落的消息。目前煤及鐵礦砂等煉鋼原料的價格雖仍在高檔，但走勢近日已轉弱，6月盤價能否維持上漲的不確定性很高。

產業趨勢上，中國大陸的鋼鐵產業產能及耗能龐大，為了達成碳中和及配合中國逐漸減少的鋼鐵需求，中國政府對鋼鐵產業的改革主要朝低碳化減少耗能、提升鋼鐵生產品質、推動企業整併及嚴控過剩產能等。

但近期又傳出放寬鋼鐵產業碳達峰目標年限，從2025年放寬到2030 年，使高爐煉鋼廠的改革壓力減輕。這種調整顯示中國大陸雖然極欲對國內的鋼鐵產業進行改革，但是也面臨失業率及經濟成長的壓力，而不得不調整改革的力道，這樣的政策反覆調整可能在未來仍會出現。

若中國鋼鐵廠的生產再度增加，或是碳中和的壓力減輕，雖然有助於鐵礦砂價格支撐，但是鋼鐵供給增加也會對未來的鋼價帶來壓力。

長期來看，美國基建法案通過將帶動長期用鋼需求增加，疫情後的經濟復甦也會帶動消費性鋼鐵需求，長期鋼鐵需求仍將增加。

鋼鐵 鐵礦砂價格

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