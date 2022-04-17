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行政院拍板：紓困特別條例 延長至明年6月30日

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導
行政院發言人羅秉成。圖／行政院提供
行政院發言人羅秉成。圖／行政院提供

行政院發言人羅秉成今（17）日表示，為因應未來疫情發展，行政院已於15日下午函請立法院同意「嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例（以下簡稱特別條例）」及特別預算施行期間，均延長至明(2023)年6月30日。

羅秉成指出，依特別條例第19條第1項規定，原條例施行期間將於2022年6月30日屆滿，但同條第2項規定得經立法院同意予以延長。

羅秉成說，有鑑於嚴重特殊傳染性肺炎於國際間仍屬嚴峻，且衡酌國內疫情之發展變化快速，實難於6月30日前嘠然而止。

羅秉成表示，故相關防疫作為及防疫設備、物資，以及醫療量能等皆有持續採行與整備之必要，並得繼續執行本條例相關措施，且基於疫情發展變化難測，延長期間之長短應從寬考量以為因應，政院因此依法提請立院考量上述國內外疫情發展情形，同意將特別條例與特別預算施行期間均延長一年至2023年6月30日。

羅秉成並指出，原經立法院通過總額共8,393.39億之特別預算，迄今尚有約1,300多億元待執行，為配合特別條例之延長時間，特別預算之施行期間亦有一併延長之必要，以利繼續做為特別條例各項待執行措施之支應使用。

羅秉成表示，經綜合評估，特別條例及特別預算施行期間均有延長一年之必要，但目前仍以繼續執行特別條例相關措施為優先考量，現階段暫無提出增加特別預算總額之修法需求，政府會視未來疫情發展情形，適時妥為因應之決定。

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