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加油再等等 中油：汽、柴油各降0.2元、0.3元

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
台灣中油宣布，自明（18）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元及0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.8元、95無鉛汽油每公升32.3元、98無鉛汽油每公升34.3元、超級柴油每公升28.6元。記者胡經周／攝影
台灣中油宣布，自明（18）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元及0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.8元、95無鉛汽油每公升32.3元、98無鉛汽油每公升34.3元、超級柴油每公升28.6元。記者胡經周／攝影

台灣中油宣布，自明（18）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元及0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.8元、95無鉛汽油每公升32.3元、98無鉛汽油每公升34.3元、超級柴油每公升28.6元。

台灣中油表示，本週油價受中國COVID-19疫情急遽升溫等因素影響，導致油價下跌。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌0.09美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.246元，國內油價依公式計算漲幅為0.61%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲2.3元及3.5元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收1.7元及3.0元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.8元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收2.5元及3.8元，國內汽、柴油價格實際每公升調降0.2元及0.3元

油價 中油

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