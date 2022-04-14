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與快篩陽性記者出席同場記者會 侯友宜快篩結果出爐

衛福部長、指揮官將換人做？行政院：勿再以訛傳訛

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

有報導指衛福部長與指揮中心指揮官將換人做。行政院發言人羅秉成今（14）日肯定衛福部長陳時中表現，並強調相關臆測報導毫無根據，呼籲外界勿再以訛傳訛。

羅秉成說，行政院從未針對此人事議題進行任何討論或決定，相關臆測報導毫無根據，且未曾向行政院查證，類此道聽塗說的流言，徒生無謂的社會擾動，對防疫工作毫無助益。

羅秉成表示，在這兩年多的疫情期間，衛福部長陳時中擔任指揮官期間，始終堅守崗位，盡心盡力的努力付出，大家有目共睹，而指揮中心團隊的表現也是可圈可點。

羅秉成說，相對周遭國家疫情嚴峻，台灣的防疫成效深受國際肯定，陳時中與其團隊成員的工作默契十足，各項防疫工作也都順利運作，相關無端臆測換人之說實無必要，呼籲外界勿再以訛傳訛。

羅秉成 陳時中 衛福部

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