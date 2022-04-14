台灣去年出口創新高 世界排名下滑一名

財政部今（14）日發布統計通報指出，去年景氣復甦，全球出口總值年增26.3%。台灣去年出口4,464億美元也寫下歷年紀錄，全球占比約2%，比十年前上升0.3個百分點；在世界排名方面，台灣去年出口值滑落一名至16名，而進口及進出口貿易總值則雙雙進步一名。

值得關注的是，中國大陸去年出口3兆3,640億美元，穩居世界第一，占比約15.1%，占比十年來大幅成長4.7個百分點，財政部表示，主因大陸擁有全球製造業供應鏈的超強優勢，並積極融入區域經貿整合，出口表現仍舊強勢。

此外日本、德國十年來占比明顯下降，分別下滑1.1、0.7個百分點，美國、新加坡、南韓則微幅下降0.2、0.1、0.1個百分點；大陸、香港、台灣則是少數占比呈現成長的經濟體。

財政部官員表示，台灣受惠於晶片技術領先，電子零組件出口亮眼，十年來在世界出口占比成長了0.3個百分點。

去年台灣全年出口4,464億美元，規模創新高，年增近三成，其中電子零組件占我國出口比重近四成，出口值達到1,720億美元，創歷年新高，年增26.9%；資通與視聽產品則出口613億美元，年增24.8%。

雖然台灣去年出口規模創新高，不過出口值世界排名下滑一名至第16名。財政部官員指出，主要因為俄羅斯去年排名大幅躍升四個名次至13名，包括台灣、新加坡排名都被往下擠。

官員表示，WTO尚未公布出口貨物細項，不過據推測，俄羅斯出口主要以石油、天然氣等天然資源為主，去年國際原油上漲，拉抬出口規模，可能是俄羅斯排名攀升的原因。